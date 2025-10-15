A Belgiumban kikelt fióka lehet a vadon kihalt brazíliai Spix-arák megmentője

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) veszélyeztetett növény-, állat- és gombafajokat lajstromozó napokban frissített Vörös Listája a vadon kihalt kategóriában tarja számon a pazar küllemű nagytestű papagájféle Spix-arákat (Cyanopsitta spixii). Ám úgy tűnik, mégsem tűnik el a Föld színéről a Cyanopsitta nem egyetlen, Brazília trópusi, szubtrópusi lombhullató erdeiben és cserjéseiben honos faja – írja az IFL Science.

Egy kitömött Spix-ara a berlini Naturkundemuseumban Fotó: Wikipedia

A Rio című 2011-es animációs mesefilm hőseiként ismerté vált fajt 2018-ban nyilvánította vadon kihaltnak az IUCN, miután az utoljára 2000-ben észlelték természetes élőhelyén még élő példányát.

Felnőtt Pix-ara (Cyanopsitta spixii) a São Paulo-i Állatkertben 2024. május 3-án Fotó: NELSON ALMEIDA/AFP

Spix-ara a São Paulo-i Állatkertben 2024. május 3-án Fotó: NELSON ALMEIDA/AFP

Spix-arák ma már csak fogságban élnek az állatkerti tenyésztési programoknak köszönhetően. Az egyik ilyen létesítmény belgiumi Pairi Daiza nevű magánállatkert, ahol a 12 tojó és hím egyed eddig összesen 100 tojást rakott az elmúlt években, de egyikben sem fejlődött embrió. A 101-ik tojás végül idén nyár végén megtermékenyült, miután gondozóik változtattak a madarak étrendjén. A kotlást végül nem bízták az anyamadárra, a mesterséges metódus pedig eredményesnek bizonyult, a belgiumi állatkert közleménye szerint ugyanis 2025. szeptember 21-én reggel egészséges Spix-ara fióka kelt ki a tojásból.

A tojásból 2025. szeptember 21-én fogságban kikelt Spix-ara fióka a belgiumi Pairi Diaza Állatkertben Forrás: YouTube/ Pairi Daiza

Az IFL Science híradása szerint a fiókát felnőt madárként egyike lehet a visszatelepítendő állomány szüleinek, a belgiumi állatkert ugyanis a brazíliai Chico Mendes Biodiverzitásvédelmi Intézettel és a São Paulo-i Állatkerttel együttműködve egy genetikailag változatos populáció létrehozásán dolgozik, miután az első, 2022 nyarán indított visszatelepítési program félbeszakadt.

Az alábbi videóban a 101-es tojásból kikelt fióka látható: