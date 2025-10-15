A klímaváltozás miatt egyre instabilabbá válik a Tibeti-fennsík leghoszabb folyója

A Jarlung Cangpó közel 2000 kilométer hosszan kanyarog a Tibeti-fennsíkon, a folyó felső, 4 ezer méteres tengerszint feletti magasságban kanyargó (szakszóval: meanderező) szakaszán húsznál is több ágra szakadva. Az Indiában Brahmaputra néven folytatódó, végül a Gangeszt is elérő folyó a Himalája gleccservidékén ered, az utóbbi évtizedekben felgyorsuló gleccserolvadás pedig alapvetően befolyásolja a sérülékeny tibeti ökoszisztémák állapotát – írja a Live Science.

A Jarlung Cangpó felső szakasza 2025 októberében Fotó: earthobservatory.nasa.gov

A NASA Earth Observatory szolgálata által nemrégiben publikált összefoglaló a Landsat műholdak 1988 és 2025 között felvételei segítségével bemutatja, hogy miként változott meg a Jarlung Cangpó az elmúlt négy évtizedben.

A Jarlung Cangpó felső szakasza 1988 és 2025 között Gif: earthobservatory.nasa.gov

Az Earth Observatory geológusai szerint félő, hogy a folyó olyan gyorsan és olyan gyakran változtatja folyását, hogy azzal instabillá teszi, ha nem éppen teljesen ellehetetleníti az őshonos flóra és fauna működését.