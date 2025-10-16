Zsebre vágva is tud videózni a Robot Phone, a Honor új koncepció telefonja

Új koncepciókészüléket mutatott be a kínai Honor okostelefon gyártó, aminek hátuljából egy mechanikus stabilizálóra szerelt, mesterséges intelligenciával felturbózott kamera hajtható ki – írta meg szerdán a Verge technológiai hírportál.

A Honor Robot Phone nevű koncepciókészüléke Fotó: Honor

A cég által robottelefonnak (Robot Phone) nevezett készülék mechanikus karra szerelt kamerája egy számítógépes grafikával készült teaser videó szerint akár a zsebünkből, vagy egy asztalra helyezve is képes videókat készíteni. A vloggerek körében népszerű DJI Osmo Pocket 3-ra emlékeztető kamerán kívül a Robot Phone egy normál, az átlagosnál vastagabb okostelefonra emlékeztet.

A Robot Phone-nal a Honor a jövő telefonját nem csupán eszközként képzeli el, írja a cég a közleményében, „hanem érzékelni, alkalmazkodni és robotokhoz hasonlóan önállóan fejlődni képes érzelmi társként, ami szeretettel, örömmel és tudással gazdagítja felhasználói életét”.

A vállalat várhatóan a jövő évi Mobile World Congress-en árul el majd többet az új készülékről, amit 2026 márciusában rendeznek meg Barcelonában.