Egy új retinaimplantátummal enyhíthető lehet az időskori makula degeneráció

Több tucat ember látásán javítottak egy retinaimplantátummal kutatók. A Nature hírportáljának hétfői cikke szerint az időskori makula degenerációban (AMD) szenvedő betegek 80 százalékánál jelentős mértékű látásjavulás volt megfigyelhető egy évvel a beavatkozás után.

A klinikai vizsgálatban 38, erős makula degenerációt (a szem ideghártyájának éleslátásért felelős területe) mutató páciensnek ültettek be egy parányi elektronikus implantátumot. A 2x2 milliméteres és 30 mikrométer vastag implantátumot a retina alá helyezték el, hogy pótolják a betegség következtében elpusztult fényérzékeny sejteket.

A retina alá ültetett elektronikus implantátum Fotó: Science Corporation

„Ahol az elhalt retina korábban teljes vakfoltot teremtett, a látást sikerült helyreállítani. A páciensek képessé váltak a betűk és szavak elolvasására és boldogulni tudtak önállóan mindennapi életükben”

– érzékeltette a New England Journal of Medicine folyóiratban ismertetett eredmények jelentőségét a klinikai vizsgálatot vezető Frank Holz, a Bonni Egyetem szemész professzora.

„Ez egy jól megtervezett és korrektül kivitelezett, jelentős és izgalmas kutatás. Reményt ad arra, hogy olyan betegek is újra láthatnak, akiknek ez korábban csak sci-fi-be illő álom volt” – mondta Francesca Cordeiro, az Imperial College London szemész professzora.

A vizsgálat során beültetett elektronikus implantátumot készítő, San Franciscó-i székhelyű Science Corporation cég még júniusban kérvényezte az európai hatóságoktól azt tanúsítványt, ami lehetővé tenné az eszköz forgalomba hozatalát az EU-ban.