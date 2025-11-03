Itt a lombhullás, vigyázzunk a sünökre!

A téli álomra húzódó rovarevő emlősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) hétfői közleménye.

Orbán Zoltán, az MME szóvivője szerint a kertekben, parkokban „összegereblyézett, ideiglenes levél- és rőzsehalmok ugyanis ideális búvóhelyet jelentenek a telelésre készülő sünök számára (téli álmuk akkor kezdődik, amikor a hőmérséklet tartósan 8 Celsius-fok alá csökken). Fontos, hogy ezeknek a növényi halmoknak az elszállítása az esetleg alájuk költöző sünökre gondolva történjen meg. De még jobb lenne, ha a hullott lomb elhelyezése, komposztálása mind nagyobb részt helyben, a kertekben, parkokban történne, így biztosítva búvó- és táplálkozóhelyet a környék állatainak, köztük a sünöknek is”.

Keletisün-kölykök rőzserakás alatti fészekben Fotó: Orbán Zoltán / MME

Orbán arra is felhívja a figyelmet, hogy soha se gyújtsuk fel helyben az ilyen rakásokat. És nem csak azért, mert 2021. január 1-től az önkormányzatok már nem engedélyezhetik helyi rendeletben az avarégetést, így ennek törvényi tilalma általános az egész országban, hanem mert „a lángok elől a sünök nem fognak, tudnak elmenekülni, hiszen védekezési stratégiájuk az összegömbölyödésre épül, ezért megégnek. Ha a lombhalom megbontásakor telelő sünt találunk, akkor lehetőség szerint tegyünk vissza rá kellő vastagságú rétegben leveleket és ágakat, vagy a közelben, bokrok takarásában készítsünk egy ilyen növényi halmot, és ez alá tegyük vissza a sünt”.

