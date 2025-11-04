Már az Amazon felhőszolgáltatása is a ChatGPT-t szolgálja ki

38 milliárd dolláros (12,7 billió forintos), hét évre szóló megállapodást kötött a ChatGPT-t kifejlesztő OpenAI az Amazon felhőszolgáltatásainak használatára – írta meg hétfőn a Reuters.

Az új megállapodás az OpenAI-nak több százezer új AI-chiphez ad hozzáférését a 800 millió heti aktív felhasználóval rendelkező ChatGPT-t, valamint a Sora videó generátor alkalmazását működtető modellek futtatására és továbbfejlesztésére.

„Nagyon örülök, hogy az Amazonnal együtt dolgozva jóval több Nvidia chipet állíthatunk üzembe, hogy tovább skálázhassuk az OpenAI-t” – írta hétfőn Sam Altman, az AI-cég vezérigazgatója az X-en.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója 2025 júniusában Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

A megállapodás értelmében az OpenAI azonnal megkezdheti az Amazon Web Services (AWS) felhőszolgáltatás használatát, és a következő két évben tovább nő majd a cégnek elérhető számítási kapacitás mértéke. Az OpenAI az utóbbi időszakban a Google-lel, az Oracle-lel és a Microsofttal is kötött hasonló megállapodásokat, és a következő években 1400 milliárd dollárt kíván költeni AI-infrastruktúra beruházásokra.

A hírügynökség szerint az OpenAI és Amazon között kötetett üzlet jól mutatja az mesterséges intelligencia ipar csillapíthatatlan étvágyát a számítási kapacitás iránt, miközben a vállalatok versenyt futnak azért, hogy az emberi intelligenciával vetekedő vagy azt túlszárnyaló rendszereket építsenek.

Ehhez, ahogy az AI híradó podcastunk első epizódjában átbeszéltük, az OpenAI mellett a Meta, Elon Musk xAI cége és mások is több százmilliárd dolláros értékű adatközpontok megépítésébe kezdtek, miközben az AI-chipgyártó Nvidia október végén a világ első, piaci kapitalizáció szerint 5 billió dolláros vállalatává vált.