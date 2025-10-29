Az AI-chipeket gyártó Nvidia lett a világ első 5 billió dolláros vállalata

Az Nvidia lett a világ első, piaci kapitalizáció alapján 5000 milliárd dolláros értékű vállalata – írta meg a Quartz, miután az amerikai értéktőzsde pozitívan reagált arra, hogy Donald Trump és Hszi Csin-ping találkozója előtt ígéretesen alakulnak az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi tárgyalások.

A mesterséges intelligencia chipeket és grafikus kártyákat gyártó cég részvényárfolyama szerdán 207,8 dolláron nyitott a Nasdaqon, ami a cég piaci kapitalizációját a történelmi mérföldkő fölé emelte. A növekedés ütemét jól jelzi, hogy az Nvidia, aminek chipjei létfontosságúak az AI-szolgáltatások, köztük a népszerű chatbotok üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez, mindössze három és fél hónappal ezelőtt érte el a 4 billió dolláros piaci kapitalizációt.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója 2025-ben Fotó: I-HWA CHENG/AFP

Mióta október elején arról írtunk, hogy egyetlen európai cég sincs a világ 25 legértékesebb vállalata között (ami változatlanul igaz), az Nvidia piaci kapitalizációja 400 milliárd, az Apple-é és a Microsoft-é közel 200-200 milliárd dollárral növekedett. Ennek köszönhetően kedden történetük során először az Apple és a Microsoft is átlépte a 4000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt.

A Quartz szerint az 5000 milliárd dolláros mérföldkő elérése újra előtérbe hozhatja azokat az aggodalmakat, hogy a részvényárfolyamok túlértékeltek a mesterséges intelligenciát körüllengő hype következtében. Egyes elemzők, köztük Torsten Slok, az Apollo Global Management vezető közgazdásza szerint az AI-részvények ma még inkább túlértékeltek, mint a dotkom-részvények voltak 1999-ben.

Mások, mint a Goldman Sachs befektetési bank és pénzügyi szolgáltató vállalat úgy vélik, az AI szárnyalása csak most kezdődik igazán, és a jelenleg hatalmasnak tűnő befektetések eltörpülnek majd a mesterséges intelligencia által nyújtott előnyök mellett.