Egy amerikai techguru óriás Prométheusz-szobrot emelne az Alcatraz-szigeten

Egy denveri kriptovaluta-vállalkozó 137 méter magas szobrot emelne a görög titán, Prométheusz tiszteletére az Alcatraz-szigeten, San Franciscóban – számol be az Art Newspaper. Ross Calvin, az American Colossus Foundation alapítója és a bitcoin-bányászati cég, a Parhelion Digital vezérigazgatója által javasolt terv alaposan átrajzolná a San Francisco-i öböl látképét.

A Prométheusz szobor 50 százalékkal magasabb lenne, mint a New York-i Szabadság-szobor. Az alapítvány honlapja szerint nikkel-bronz ötvözetből készülne, „az optimizmus jelképeként” szolgálna, és mintegy 450 millió dollárba kerülne. Calvin reméli, hogy jövő év elején Donald Trump amerikai elnöknek is bemutathatja az elképzelést, valamint a projektet kísérő „technológiai múzeum” terveit is. Az Alcatraz-szigeten egyébként 1934-ben börtön létesült, a hírhedt intézmény 1963-ban zárt be, valamint a szigeten található egy muzeális értékű világítótorony is.

Közelkép a tervezett óriás Prométheuszról Forrás: American Colossus Foundation / X

Calvin azt mondta, az inspirációt egy 2018-as San Francisco-i útja jelentette, amikor a öböl felett lenyugvó napot nézve úgy érezte, hogy a város sziluettjéből hiányzik egy olyan nevezetesség, mint amilyen Szabadság-szobor. A techguru az amerikai szellem ősi elődjének tekinti Prométheuszt – a görög mitológiában ő lopta el a tüzet Héphaisztosz olümposzi kovácsműhelyéből, hogy elhozza az embereknek, a haragvó Zeusz pedig büntetésül a Kaukázus sziklájához láncoltatta, ahol minden nap egy sas marcangolta a másnapra újra visszanövő máját. „Prométheusz az amerikai identitás védelmezője” – nyilatkozta Calvin a Bloombergnek. „A Nyugat az a hely, ahol az eredeti dolgok történnek, ritka kincs emberiség történelmében, ezért meg kell őriznünk azokat a társadalmi struktúrákat, amelyek ezt lehetővé teszik.”

Az Alcatraz-sziget népszerű turisztikai célpont és védett nemzeti park, az építkezéshez pedig nemzeti emlékhellyé kellene minősíteni. Ez a folyamat szövetségi jóváhagyást igényel és környezetvédő csoportok, örökségvédelmi szervezetek, valamint a közvélemény ellenállásába is ütközhet. Trump elnök nemrég kijelentette, szeretné újra megnyitni az Alcatraz börtönt, ami éppenséggel ütközne Calvin koncepciójával.

