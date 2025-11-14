A magyarok az uniós átlagfizetés felénél is kevesebbet keresnek

Az Eurostat szerdán közölt adatai szerint az Európai Unió munkavállalóinak éves, teljes munkaidőre számított, kiigazított átlagfizetése 5,2 százalékkal nőtt 2024-ben: tavaly az európai éves átlagfizetés 39 800 euró volt míg 2023-ban 37 900 eurós átlagról számoltak be. A 27 uniós tagállam közül Luxemburg (83 000 euró) teljesített a legjobban, majd Dánia (71 600 euró) és Írország (61 100 euró) követte a rangsorban. Ezzel szemben a legalacsonyabb átlagfizetéseket Bulgáriában (15 400 euró), Görögországban (18 000 euró) és Magyarországon (18 500 euró) keresték a munkavállalók, csekély javulást mutatva a két évvel ezelőtti adatokhoz képest.

Európai uniós éves átlagkeresetek Grafika: Qubit

A statisztika szerint Magyarország előtt közvetlenül Szlovákia és Románia áll, ahol szintén nőttek a munkavállalók átlagbérei, míg a magyar munkavállalók ezekkel az fizetésekkel kevesebbet keresnek, mint az Európai Uniós átlagfizetés fele. Az éves fizetési adatokat a nemzeti statisztikák és munkaerő-felmérések alapján számították ki; a részmunkaidős béreket úgy egészítették ki, mintha ezek a munkavállalók is teljes munkaidőben dolgoznának.

Miközben az átlagbérek elmaradnak az uniós országokétól, az adóterhek meglehetősen magasak Magyarországon. Az Eurostat számításai szerint a teljes munkaerő-költségeket a bruttó bérbevételre kivetett jövedelemadó, valamint a munkavállalói és munkáltatói társadalombiztosítási járulékok összege jelenti. A 2024-es, legalacsonyabb bérű munkavállalók adóterheit felmérő adatok szerint a munkaerő-költségek Belgiumban, Németországban, Ausztriában és Magyarországon voltak a legmagasabbak.