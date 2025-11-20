Donald Trump drogcsempészek elleni hajtóvadászata a túlélési kannibalizmushoz hasonlít

Donald Trump a tengeren érkező kábítószercsempészek ellen folytatott háborúja új szintre lépett, és a republikánus elnök adminisztrációja engedélyezte, hogy embereket öljenek meg a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén közlekedő hajókon. A Trump-kormány azzal érvelt, hogy a „narkoterroristák” kiiktatása amerikai emberek életét mentheti meg, mert nem jut el hozzájuk a kábítószer, amivel túladagolhatnák magukat.

Trump korábban is szigorúan állt az USA-ban működő és az oda beáramló kábítószer-kereskedelemhez. Beiktatása után nem sokkal, 2025 február 1-én Kanada és Mexikó importáruira 25 százalékos vámot vetett ki, amit azzal indokolt, hogy a két ország nem képes együttműködni az illegális szerek ellen folytatott küzdelemben, majd a kínai importokra is 10 százalékos vámot vezetett be, részben az onnan érkező fentanil miatt. Ráadásul szeptemberben magasabb fokozatra kapcsolt az amerikai kábítószer-ellenes hajsza, amikor Trump engedélyezett számos olyan katonai csapást, amelyek állítólag a dél-amerikai kábítószercsempész-hajók ellen irányultak. Ezekben a támadásokban már legalább 83 ember meghalt.

A Conversationön Martin Danahay, a kanadai Brock Egyetem nyelvprofesszora tengerjogászokra hivatkozva azt írja, az amerikai elnök kábítószercsempészek ellen indított hajtóvadászata hasonló a „túlélési kannibalizmushoz”, amely azt a gyakorlatot takarja, amikor a hajótörött matrózok a saját túlélésük érdekében elfogyaszthatták egy másik társukat anélkül, hogy ez gyilkosságnak számított volna. Ezt a szokást egy 1884-ben történt eset változtatta meg, amikor az Afrika nyugati partjainál elsüllyedt, The Mignonette nevű jacht életben maradt négyfős legénységéből hárman megölték és elfogyasztották a betegeskedő társukat.

A túlélők kimentése után kettőt közülük halálra ítéltek, és bár végül hat hónap börtönbüntetéssel megúszták, az eset hatására a döntéshozók megváltoztatták a jogi kereteket. A Conversation szerint ehhez a jelenséghez hasonlít Trump érvelése is, ami validálja a tengereken elkövetett katonai támadásokat azért, hogy amerikai életek meneküljenek meg.