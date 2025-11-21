Ausztráliában decembertől tilos a 16 év alattiak közösségimédia-használata

A Meta csütörtökön bejelentette, hogy december elején bezárja az ausztráliai, 16 év alatti felhasználók Instagram- és Facebook-fiókjait, mivel Ausztráliában – a világon elsőként – életbe lép a közösségimédia tilalom a szóban forgó korosztályra.



A kaliforniai székhelyű tech vállalat december 4-től kezdődően értesíti az érintett felhasználókat, hogy töltsék le kapcsolataikat és tartalmaikat, mielőtt fiókjaikat törlik – számol be az NBC News.

A BBC felsorolja, mely platformokról van szó. A kormány eddig tizet nevezett meg, amelyekre kiterjed a tilalom: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, valamint a Kick és a Twitch streaming platformok, egyben jelezte, hogy folyamatosan felülvizsgálja a listát. Ennek során három alapvető kritériumot vesz figyelembe: a platform legfőbb célja-e, hogy két vagy több felhasználó közötti online interakciót tegyen lehetővé; illetve lehetővé teszi-e a felhasználóknak, hogy néhány, vagy az összes többi felhasználóval interakcióba lépjenek; és lehetővé teszi-e, hogy tartalmakat tegyenek közzé. A YouTube Kids, a Google Classroom és a WhatsApp nem érintettek a tiltásban.

Az ausztrál kormányra most nyomás nehezedik, hogy a tilalmat az online játékokra is kiterjessze, ettől tartva olyan játékplatformok, mint a Roblox és a Discord, nemrégiben életkor-ellenőrzést vezettek be egyes funkcióiknál.

Ausztrália eddig is szembe ment a techóriásokkal, például amikor arra kényszerítette őket, hogy fizessenek a közösségi médiában használt hír tartalmakért. Az ország fontolóra vette a dezinformációk terjesztéséért kiszabható büntetések újraszabályozását is a techcégekre nézve, és elutasította a szerzői jogi törvények AI-cégeknek kedvező módosításait.

Egy kormányzati jelentés szerint a 10 és 15 év közötti ausztrál tinédzserek 96 százaléka használt közösségi médiát. Sok ausztrál tinédzser most olyan megoldásokat keres, mint a VPN-ek, valamint, hogy más országokban hozzon létre fiókokat, vagy kölcsönzött fiókokat használjon.