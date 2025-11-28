A Louvre jócskán megemeli jegyárait az EU-n kívüliek számára

A párizsi Louvre a jegyárai többségét 45 százalékkal megemeli az EU-n kívüli látogatók számára, erről döntött a múzeum vezetése csütörtökön.

A jövő év elejétől többek között az Egyesült Államokbeli, Egyesült Királyságbeli és kínai turisták is többet, egész pontosan 32 eurót (12208 ft.) fognak fizetni a belépésért, ami a várakozások szerint eurómilliókat hoz a világ legismertebb múzeumának – számol be a BBC.

A múzeum biztonságáért felelős vezetőket illetve magát a múzeumvezetést számos kritika érte az októberben történt rablás óta, amikor egy négyfős banda, mindössze néhány perc lefolyása alatt, közel 35 milliárd forint értékű ékszert lopott el az intézményből, majd menekül el a zsákmánnyal. Az elképesztő eset után lefolytatott hivatalos vizsgálat eredményei rámutattak a Louvre biztonsági rendszereinek hiányosságaira és a múzeum elöregedő infrastruktúrájára.

Január közepétől az Európai Gazdasági Térséghez (az EU tagállamai valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) nem tartozó országokból érkező látogatók 10 euró felárat fizetnek, a nem uniós, akkreditált turistacsoportok tagjai fejenként 28 eurót. Az emelés várhatóan évi 15–20 millió euró bevételt hoz a múzeum modernizációs terveinek finanszírozására.

A Louvre tavaly közel 9 millió látogatót fogadott, akiknek a többsége külföldről érkezett, tíz százalékuk az Egyesült Államokból, körülbelül hat százalékuk Kínából. Régóta zajlanak viták arról, hogy a múzeum képes-e kezelni a látogatók tömegeit. Januárban Emmanuel Macron francia elnök és a Louvre vezetői már korszerűsítési programot jelentettek be, Macron a jegyárak emelését is kilátásba helyezte az unión kívüliek számára. Egyben arról is beszélt, hogy a Mona Lisát, amelyhez a napi 30 ezer látogató nagy része elzarándokol, és emiatt gyakorlat megközelíthetetlen, esetleg másutt kellene elhelyezni.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: