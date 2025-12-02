Egy HIV-fertőzött férfi váratlanul meggyógyult őssejt-átültetés után

A szóban forgó férfi a hetedik olyan beteg, aki meggyógyult a HIV-fertőzésből, miután a leukémiája kezelése érdekében, évekkel ezelőtt őssejt-átültetésen esett át, írja cikkében a New Scientist. A hét közül azonban ő a második, aki olyan őssejteket kapott, amelyek nem voltak ellenállóak a vírussal szemben, ez pedig megerősíti azt a feltételezést, hogy nem feltétlenül kellenek HIV-ellenálló sejtek a HIV gyógyításához.

Korábban öt személy vált HIV-mentessé, miután olyan donoroktól kaptak őssejteket, akiknek mindkét génmásolatában jelen volt egy mutáció a CCR5 nevű génben, amelyet egyébként a HIV az immunsejtek megfertőzésére használ. Ez alapján a tudósok feltételezték, hogy a mutáció két másolatának jelenléte, amely teljesen eltávolítja a CCR5-öt az immunsejtekből, döntő fontosságú a HIV gyógyításában.

Alapesetben a férfi HIV-rezisztens őssejteket kapott volna, de mivel ezek nem álltak rendelkezésre, az orvosok olyan sejteket használtak, amelyek egy tipikus és egy mutált CCR5 génmásolatot hordoztak. A férfi egyébként antiretrovirális terápiát (ART) azaz szokásos HIV-kezelést kapott, egy olyan gyógyszerkombinációt, amely a vírust kimutathatatlan szintre csökkenti.

Azonban három évvel a transzplantáció után úgy döntött, hogy abbahagyja az ART kezelést. Úgy érezte, hogy a őssejt-transzplantációt követően elég sokáig várt, a rák pedig visszafejlődőben volt. Nem sokkal ezután azonban eltűntek a HIV-vírusra utaló jelek a vérmintáiból – most pedig, hogy több mint hét éve vírusmentes, gyógyultnak tekintik. A történtek arra utalnak, hogy a szélesebb körű őssejt-átültetések – beleértve azokat is, amelyek nem rendelkeznek a CCR5 mutáció két példányával – potenciálisan gyógyíthatják a HIV-fertőzést.

Az Independent cikke azonban felhívja a figyelmet, hogy rákmentes HIV-fertőzöttek nem részesülhetnek őssejt-átültetésből, mivel ez egy kockázatos eljárás, amely életveszélyes fertőzésekhez vezethet.

Az őssejt-terápia és HIV-gyógyítás összefüggéseiről szóló tanulmány a Nature-ben jelent meg.

