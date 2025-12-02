Sztrájkolnak a British Library dolgozói, két hónap alatt már másodszor

December 8-tól néhány napig ismét sztrájkolnak a brit nemzeti könyvtár, a British Library dolgozói. Októberben és novemberben már lezajlott egy kéthetes sztrájk az intézményben.

A londoni British Library egyik sztrájkoló dolgozója az októberi munkabeszüntetéskor Fotó: RASID NECATI ASLIM/Anadolu via AFP

Mint a könyvtár dolgozóit képviselő Közszolgálati és Kereskedelmi Szakszervezet (PCS) jelezte, a több mint háromszáz dolgozót a vezérigazgató távozása miatt kialakult bizonytalanság, valamint az „inflációálló bérek" változatlan követelése késztette ismételt sztrájkra. A könyvtár dolgozóinak béremelése már második éve az infláció alatt maradt – az ősz folyamán ez vezetett a munkabeszüntetéshez.

Az őszi munkabeszüntetés egybeesett a könyvtár ellen 2023-ban elkövetett jelentős kibertámadás évfordulójával is. A könyvtár online rendszereit ért támadást a Rhysida hackercsoport követte el, komoly károkat okozva az intézménynek, és a támadás során munkavállalók adatai is kiszivárogtak.

A londoni British Library az Egyesült Királyság vezető könyvtári intézménye, amelyet 1973-ban alapítottak. A világ legnagyobb könyvtára, amelynek gyűjteménye összesen legalább 200 millió könyvet, folyóiratot, kéziratot, dokumentumot, térképet, hangfelvételt őriz. Jelentős kutatókönyvtárról van szó, amelyet évente közel kétmillió látogató keres fel.

