Kozmikus állatkert: gigantikus pillangót fotóztak a Skorpió csillagképben

Lenyűgöző képet készített a chilei Gemini South teleszkóp a Földtől 2500-3800 fényévre, a Skorpió csillagképben található Pillangó-ködről (NGC 6302) – írja az AP hírügynökség.

A kétpólusú planetáris köd szívében egy fehér törpe (a csillagfejlődés egyik végső fázisa) látható, ami már rég levetette a külső gázrétegeit. Ezek a gázok formálják a pillangószerű szárnyakat, amelyek a csillagból származó hő miatt világítanak – a képen pirossal szerepel a hidrogén, kékkel az oxigén.

Fotó: International Gemini Observatory

Bár a Pillangó-köd felfedezését hivatalosan 1907-re teszik, amikor Edward E. Barnard amerikai csillagász jegyezte fel, de a skót James Dunlop már 1826-ban megfigyelhette az égen. A központi fehér törpét a Hubble űrtávcső kamerája azonosította 2009-ben.

Az egykor a Napunkhoz hasonló csillag több mint kétezer évvel ezelőtt lökte le magáról külső rétegeit, majd az így kialakult szárnyakat 3 millió km/órás sebességű csillagszél szelte át, felhős gerinceket és oszlopokat kialakítva az óriási területen. Az NGC 6302 központjában található fehér törpe ráadásul az egyik legforróbb ismert csillag az univerzumban, kb. 250 000 Celsius-fokos felszíni hőmérséklettel.