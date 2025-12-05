Még életbe sem lépett az ausztrál gyerekek közösségimédia-tilalma, de már tudják, hogy játsszák ki a rendszert

Ahogy arról nemrég hírt adtunk, Ausztráliában december 10-től tilos lesz 16 év alattiaknak használni tíz platformot (Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick és Twitch), ezzel a világ eddigi legnagyobb közösségimédia-tilalma lép életbe a 27,4 millió lakosú országban.

A platformokat birtokló techcégeknek a határidőig minden érintett fiókot törölniük kell, különben akár 49,5 millió ausztrál dolláros (több mint 10 milliárd forintos) bírságot is kaphatnak – a szabályozást mindenképpen a vállalatoknak kell betartatniuk, a gyerekeket és a szülőket nem büntethetik a hatóságok.

A New Scientist cikke szerint azonban a leleményes kamaszok már régóta készülnek az ellenállásra. Két 15 éves új-dél-walesi fiatal, Noah Jones és Macy Neyland a legfelsőbb bírósághoz fordult arra hivatkozva, hogy a tiltás sérti az őket alkotmányosan megillető politikai kommunikációs szabadságot, és „jelentős mértékben korlátozza a 13–15 évesek szólásszabadságát”. A bíróság december 4-én úgy döntött, februárban tárgyalja az ügyet.

Ava Chanel Jones 12 éves ausztrál Instagram-influenszer és édesanyja, Zoe 2025. november 18-án. A táncos videóival ismertté vált Ava a promóciós szerződései révén jelentős havi összeget kap a Metától, de már saját ruhamárkája is lett – december 10-től azonban az ő fiókjait is törlik. Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Eközben hónapok óta készülnek a szabályok kijátszásra is. „Ismerek gyerekeket, akik régi családi telefonokat rejtegetnek az iskolai szekrényükben. Már rég áthelyezték a fiókjaikat a szüleik vagy idősebb testvéreik nevére, felnőtt igazolvánnyal hitelesítették, és erről fogalmuk sincs a szüleiknek” – mondta Jones. Még a kiskorú felhasználókra vadászó algoritmusok megkerülésére is van ötletük: „A gyerekek idősebbeknek szánt csoportokat követtek be, például kertészet vagy 50 év fölötti sétálás témákban, és hivatalosabb nyelvezetben kommentelnek, hogy ne tűnjenek ki.”

A szakértők attól tartanak, hogy a tiltás visszafelé sülhet el, mert a gyerekeket az internet kevésbé biztonságos, ellenőrizetlen zugaiba sodorja. Már most is tömegesen töltik le az olyan kevéssé ismert appokat, mint a Yope, a Coverstar vagy a Lemon8, amelyek még nincsenek a tiltólistán.

Susan McLean kiberbiztonsági szakértő szerint „totális vakondhajsza” várható, ahogy a gyerekek mindig új platformokra menekülnek, és a kormány csak fut utánuk – szerinte a kormánynak ehelyett inkább a nagy techcégeket kellene rákényszerítenie az ártalmas algoritmusok javítására és a problémás felnőttek eltávolítására a platformokról. Ahogy Jones fogalmaz: „A barátaim azt beszélik, hogy a pedofilok következmények nélkül megúszták [a szabályozást], miközben minket kitiltottak.”