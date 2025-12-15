Eddig nem ismert emberfélének azonosították ausztrál kutatók a Little Foot néven híressé vált dél-afrikai hominidát

Szinte napra pontosan hét évvel ezelőtt mutatták be a dél-afrikai Witwatersrand Egyetemen Little Footot (kis láb), a földkerekség legteljesebb, 1,5 millió évesnél régebbi csontvázát. Az Stw 573 lajstromszámon nyilván tartott hominida körülbelül félmillió évvel idősebb az ember leghíresebb, csontváz formájában előkerült rokonánál, az antropológiai szakirodalomban AL 288-1 néven emlegetett, 1974-ben Etiópiában megtalált Lucynál.

A Lucyval együtt az emberfélék családjába, azon belül az Australopithecus nembe tartozó, becslések szerint 3,67 millió éves Little Footra a Johannesburgtól 40 kilométerre fekvő Sterkfontein barlangrendszerben bukkantak rá még a múlt század kilencvenes éveinek közepén (négy bokacsontját már jóval korábban, 1980-ban megtalálták, de akkor még nem állt össze a kép). A csontváz felfedezője és első számú gondozója, Ron Clarke paleoantropológus a leletet az Australopithecus prometheus fajhoz tartozó egyedként azonosította, de már akkor felvetődött, hogy az sem kizárható, hogy Australopithecus africanus lehetett. (Lucyt teljes bizonyossággal Australopithecus afarensisként azonosította a tudomány.)

Little Foot a dél-afrikai bemutatón, 2017. december 6-án Fotó: MUJAHID SAFODIEN/AFP

Az American Journal of Biological Anthropology folyóiratban nemrég megjelent tanulmány szerzőgárdája azonban azt állítja, hogy Little Foot nem a ma ismert Australopithecus-fajok egyike lehetett – írja a brit Guardian.

Ron Clarke paleoantropológus, a felfedező Little Foot koponyájával

Jesse Martin, a melbourne-i La Trobe Egyetem adjunktusa, a kutatás vezetője a lapnak azt mondta, hogy a hominida nem hasonlít az ismert Australopithecus prometheus, de az Australopithecus africanus fosszíliákra sem, legalábbis azokra, amelyek Sterkfonteinből kerültek elő.

Martin szerint Clarke „egyike volt azon kevés embernek, akik azt állították, hogy két hominidafaj élt Sterkfonteinben”, és ebben a tekintetben „igaza volt”.

Little Foot portréja Fotó: MUJAHID SAFODIEN/AFP

A kutatók ugyanis olyan kulcsfontosságú különbségeket azonosítottak Little Foot és más A. africanus fosszíliák között, amelyek alapján új taxonómiai meghatározást szorgalmaznak. Martin a brit lapnak azt is elmondta, hogy mivel „ez a legteljesebb ősi fosszília, képesnek kell lennünk kitalálni, hogy hol helyezkedik el az emberi családfában”, ezért Ronald Clarke professzort, a csontváz felfedezőjét is megkeresték, de még nem érkezett hivatalos válasz.

Az antropológiai szakirodalomban egyébiránt Little Foot korát illetően is tart még a vita. Clarke és kollégái 3,67 millió évesre datálták, de kritikkusaik szerint nem lehet idősebb 2,8 millió évnél.