Néhány látványos fotó miatt tették tönkre a ritka galaxisbéka egyik ismert élőhelyét

Jóvátehetetlen természeti kárt okozott néhány figyelmetlen fotós Indiában: miközben felvételeket próbáltak készíteni a galaxisbékának is becézett Melanobatrachus indicus példányairól, elpusztították a faj élőhelyét. Ez már csak azért is szomorú, mert az indiai Kerala államban található fatörzsön a Rajkumar K P zoológus 2020 elején hét példányt figyelt meg, ami ha nem is rekord, galaxisbékából soknak számít, a legtöbb észlelés során csak egy-két példányt pillantanak meg, azt is csak ritkán.

Galaxisbéka Fotó: By Davidvraju - Own work, CC BY-SA 4.0 / Wikipedia

Rajkumar és társai 2021-ben tettek közzé egy jelentést, amelyben a béka fennmaradását fenyegető veszélyekre is kitértek. A növényvédő szerek, tűzifagyűjtés, erdőtűz és áradás mellett magas kockázati tényezőnek ítélték meg a fotózást is: mivel a békák leginkább rothadó fatörzsek alatt élnek, az ember közelében pedig mozdulatlanná dermednek, a fényképek elkészítéséhez elmozdíthatják a rönköt, ezzel pedig tönkretehetik az állatok élőhelyét is. Mivel nem lehet tudni, hogy hány béka élhet az esőerdőkben, már néhány példány, pláne egy élőhely elvesztése is óriási csapást jelenthet a faj fennmaradására.

Hét békával kevesebb

Most pontosan az történt, amitől Rajkumar tartott: a rönköt elmozdították, a környéken a növényzetet letaposták, a békáknak pedig nyomuk sincs. A kutató először mongúzokra gyanakodott, de az egyik helyi vezető szerint nem ők voltak a tettesek: a környéken természetfotósok forgatták fel a rothadó fatörzseket, amikor pedig megtalálták a békákat, szebb háttér elé helyezték át őket, méghozzá kesztyű nélkül. Az alig ujjhegynyi méretű békák nagyon érzékenyek és a bőrükön keresztül lélegeznek, így a fotózás alatt legalább két béka elpusztult.

A galaxisbéka bőre fekete, a rajta található fehér pettyekről kapta a nevét. Ezek a közhiedelemmel ellentétben nem azt jelzik, hogy az állat mérget bocsátana ki, hanem kommunikációs célokat szolgálnak. A fajt először 1878-ban írták le, majd ötven éven keresztül nem említették, az ezt követő észlelés után is 68 év telt el, mire ismét megfigyelte valaki. Rajkumar és társai összesen 14 dokumentált élőhelyükről tudnak, ezek közül pusztult el most az egyik.