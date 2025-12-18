Vérből mutatják ki, hogy az ember mekkora eséllyel halhat meg a következő tíz évben

Egy friss kutatás szerint a vérből kimutatható, hogy az embereknek a következő 5-10 évben milyen halálozási kockázattal kell szembenézniük – írja a Science Alert. Az élettartam és a lehetséges betegségek kialakulását bizonyos mértékig eddig is meg tudták jósolni a kutatók és orvosok az olyan tényezőket alapul véve, mint a dohányzás, a testsúly, a fizikai aktivitás és az életkor. Ezzel szemben a Conversation oldalán is ismertetett tanulmány a vérfehérjék vizsgálatával pontosabb becsléseket ígér.

A kutatás több mint 38 ezer, 39 és 70 év közötti felnőtt adatait használta fel, akik részt vettek a UK Biobank vizsgálatban: a kutatók a résztvevők vérmintáit, valamint a részletes egészségügyi és életmódbeli adataikat vizsgálták. A vérmintákban közel 3000 fehérjét tanulmányoztak a kutatók, és megkeresték azokat, amelyeknek a vérben található szintje magasabb kockázatot mutatott az 5-10 évben belüli halálozás lehetőségével. A vizsgálathoz figyelembe vették a például az életkor és a testsúly befolyásoló tényezőit, majd fehérjepaneleket különítettek el, amelyek a tíz- és az ötéves halálozási kockázatokkal mutattak összefüggéseket.

Az így végzett vizsgálatok jóval megbízhatóbb eredményeket mutattak, mint a csak az életmódbeli tényezőkön alapuló következtetések, ugyanakkor a kutatók szerint ezeket az adatokat további vizsgálatokkal szükséges pontosítani. Az eredmények szerint a vérben található fehérjék olyan jelzéseket hordoznak magukban, amelyek az immunrendszer és az egészség hosszú távú kórképét mutatják meg. A kutatók szerint ez a metódus azért is fontos, mert később akár egy rutinvizsgálatból is kiderülhet, hogy milyen beavatkozásra vagy életmódváltásra lehet szüksége a páciensnek, attól függően, hogy a fehérjeprofilja milyen kockázatokat mutat.

