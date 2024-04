Már nincs messze, hogy egy csepp vérből diagnosztizálható legyen a három legsúlyosabb ráktípus

Egy új, mesterséges intelligenciával működő teszt alkalmas a három fő ráktípus pontos és gyors kimutatására, a teszthez pedig elég egyetlen csepp vér. Ha az új eszköz használata elől elhárulnak az akadályok, az széles körben segítheti a hozzáférést a korai és hatékony rák-diagnosztikához, és javíthatja a túlélés esélyeit - adja hírül a LiveScience.



Az előzetes kísérletek során az eszköz képes volt különbséget tenni a diagnosztizált hasnyálmirigy-, gyomor- vagy vastagbélrákos betegek, illetve a nem rákos betegek között - és ez az elemzés mindössze percekig tartott. A kutatók szerint a vérben lévő bizonyos vegyi anyagok kimutatásával a teszt az esetek 82-100 százalékában képes volt megállapítani, hogy egy beteg rákos-e.

Az új eszköz a mesterséges intelligencia (AI) egy fajtáját, a gépi tanulást használja az anyagcsere melléktermékeinek, vagyis a metabolitoknak az elemzéséhez a vérmintákban. Ezek a metabolitok „biomarkerekként" működnek, amelyek jelezhetik a rák jelenlétét a szervezetben.



Noha a hasnyálmirigy-, a vastagbél- és a gyomorrák a leghalálosabb rákos megbetegedések közé tartoznak, jelenleg nincs olyan vérvizsgálat, amely elég pontos lenne a betegségek önálló diagnosztizálásához. Ehelyett az orvosok általában képalkotó vagy sebészeti eljárásokra támaszkodnak a rákos szövetek kimutatásakor.



Az új teszt elméletileg kevesebb mint 0,05 milliliter vért igényelne a diagnosztizáláshoz, és ez lehet alvadt, szárított vér is – állítják a tesztet kifejlesztő kínai tudósok, akik eredményeiket a Nature Sustainability című folyóiratban hétfőn megjelent tanulmányukban ismertették.



A kutatók számos eredményt vonultatnak fel, amely bizonyítja, hogy az eszköz pontosan meg tudja különböztetni a rákos és a rákmentes betegeket. Azt is kimutatták, hogy az alvadt, szárított vér ugyanolyan jól működik, mint a folyékony vérmintán alapuló tesztelés: az egyik kísérletben például a hasnyálmirigyrákos esetek 81,2 százalékát tudták így kimutatni, szemben a folyékony vérminták 76,8 százalékával.

Becslések szerint 2030-ra a rákos halálesetek mintegy 75 százaléka alacsony és közepes jövedelmű országokban következik be, ahol az emberek nehezebben jutnak magas szintű orvosi ellátáshoz. Az új eszköz, részben, mert száraz vérmintát használ, segíthet javítani a vizsgálatokhoz való hozzáférést ott is, ahol az erőforrások korlátozottak.



Ezzel együtt, még évekig eltarthat, mire az új eljárás elterjeszthetővé válik. Ehhez először széleskörű rákszűrő programokban is alkalmazni kellene.