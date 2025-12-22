Molnár László játéka, a Metron nyerte a második Zagyvai András játéktervező versenyt

Lezárult a Qubit és az Országos Ördöglakat Találkozó közös szervezésében második alkalommal meghirdetett Zagyvai András játéktérvező verseny, amelyre egyszemélyes logikai játékokat vártunk. A legelső ilyen versenytől eltérően ezen a versenyen volt egy megkötés: legyen a játék elemei között valamilyen jellegzetes hétköznapi tárgy, amely minden háztartásban vagy a ház körül megtalálható. Öröm volt látni, hogy a verseny több pályázót is inspirált, akik kifejezetten erre az alkalomra találtak ki újszerű logikai játékokat. A díjak és oklevelek átadására a Reflexshop és a Typotex Kiadó támogatásával a 18. Országos Ördöglakat Találkozón, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban került sor.

A díjazott munkák nemcsak ötletességükben, hanem anyaghasználatukban is sokszínűek voltak. A három nyertes három teljesen különböző alapanyaggal dolgozott. Az első helyezett bepakolós játékának központi eleme egy műanyag derékszögű vonalzó volt. A második helyezett fém elemekből építkezett, kulcskarikákból és láncból állított össze ördöglakatot, míg a harmadik helyezett fakanalakat és kötelet használt fel játékához.

A játékokat tesztelő zsűri elsősorban az egyediséget, újszerűséget, az igényes kivitelezést és a játékélményt értékelte, továbbá azt, hogy a játék központi elemének választott hétköznapi tárgy milyen mértékben szerves része a játéknak a megoldás és a dizájn tekintetében. A háromtagú zsűri egyhangú döntést hozott, az idei díjazott játékok az alábbiak.

I. díj: Molnár László: Metron

Molnár László: Metron Fotó: unknown

Molnár László immár második alkalommal nyeri meg a versenyt. Munkáját most is a letisztult, elegáns formahasználat és a praktikus szerkezeti gondolkodás jellemzi. Játékában egy derékszögű vonalzót használt arra, hogy egy olyan területet határoljon le, aminek egy része nem látható, de felfedezhető. A 3D nyomtatással készült, lapos tetrisz-alakzatokat a vonalzó belső oldaláról lehet behelyezni, ám az elemek csak akkor férnek be mind, ha némelyikük részben vagy egészben a vonalzó alá is becsúszik.

Molnár László nyereménye 30 ezer forint pénzjutalom a Qubit felajánlásával, könyvcsomag a Typotex Kiadó felajánlásával, továbbá Turing Machine társasjáték és Az elhagyatott könyvtár szabaduló társasjáték a Reflexshop felajánlásával.

II. díj: Gergényi Ede: Kulcskarikák láncon

Gergényi Ede: Kulcskarikák láncon

Gergényi Ede szintén duplázott, új játékával megint második helyezést ért el a versenyen. Ez a feladvány a klasszikus ördöglakatok kategóriájába tartozik, de nagyon egyszerű kellékekből épül fel. A játék mindössze négy kulcskarikából, egy láncból és egy eltávolítandó, hosszúkás karikából áll. A zsűrit a kellékek egyszerűsége ragadta meg, és a szerző okos játéka ezen kellékekkel. A kulcskarikák azonos méretükből adódóan nem tudnak egymáson átbújni, ellentétben a hosszúkás karikával, ami a karikán is át tud bújni, és a karikák is át tudnak bújni rajta,;a kérdés csak az, hogy a lánc fogságából hogyan tudjuk kibújtatni.

Gergényi Ede nyereménye könyvcsomag a Typotex Kiadó felajánlásával, továbbá Match Madness társasjáték és Az elhagyatott könyvtár szabaduló társasjáték a Reflexshop felajánlásával és egy Pixelino társasjáték a zsűrielnök felajánlásával.

III. díj: Kós Géza: Minden lében két kanál

Kós Géza: Minden lében két kanál

Az idei verseny új díjazottja Kós Géza lett, aki már nem először készíti el egy ismert játék módosított, nehezített változatát. Ezúttal egy klasszikus fakanalas ördöglakatot fejlesztett tovább. Az eredeti, egyszerű megjelenésű játék önmagában is kihívást jelent, de két ilyen játék közös karikával való összekapcsolása tovább növeli a megoldás összetettségét. A szerző megfogalmazásában:

„A kétkanalasban a két fakanál egy plusz karikán is át van fűzve. Ettől lesz házaspár, és a szerelem kötelékein kívül a közös gyerek is megnehezíti, hogy szétválasszák őket.”

Kós Géza nyereménye könyvcsomag a Typotex Kiadó felajánlásával, továbbá Vándortáj társasjáték és Az elhagyatott könyvtár szabaduló társasjáték a Reflexshop felajánlásával.

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük minden pályázónak a részvételt és az elkészült munkákat, valamint a verseny támogatóinak és szponzorainak a hozzájárulást a második Zagyvai András játéktervező verseny díjazásához.

A Reflexshop által felajánlott díjak.