30 év után kerültek elő a kihaltnak hitt laposfejű macskák

1995 után először sikerült dokumentálni a dél-thaiföldi régióban a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján a veszélyeztetett fajok között számon tartott laposfejű macskákat (Prionailurus planiceps) – írja a Live Science.

A Thaiföld déli részein, a Maláj-félszigeten és Szingapúrban, valamint Indonéziához tartozó Szumátra és Borneó szigetein honos faj vadon élő egyedeit kameracsapdákkal sikerült dokumentálni a Sirindhorn hercegnőről elnevezett vadrezervátum területén. A Panthera nevű nemzetközi nagymacskavédő szervezet közleménye szerint a laposfejű macskákat évtizedekig a „valószínűleg kihalt” kategórában tartották nyilván Thaiföldön.

Laposfejű macska (Prionailurus planiceps) egy dél-thaiföldi kameracsapda képén Fotó: DNP/Panthera Thailand

A vizes élőhelyek lakójaként lábujjai között úszóhártyával is rendelkező, rejtett életmódú faj Délkelet-Ázsia legkisebb macskaféléje, átlagos testtömege mindössze 2 kilogramm. Az IUCN szerint egyértelmű, hogy a tőzeglápok, ártéri mocsarak és erdők felszámolása sodorta a kihalás szélére Thaiföldön.

A Live Science beszámolója szerint a kameracsapdák több egyedet, köztük egy kölykét kísérő nőstényt, ami azt bizonyítja, hogy a laposfejű macskák szaporodnak is a régióban.