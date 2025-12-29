Hányféleképpen lehet a 2025-öt felírni különböző pozitív egész számok köbeinek összegeként?

Legyen M a legnagyobb szám, aminek a köbe szerepel az összegben. Mivel

13 + 23 + 33 + 43 + 53 + 63 + 73 + 83 + 93 = 2025,

ezért M = 9 esetén pontosan ez az egy megoldás van, hiszen itt minden 9-nél kisebb pozitív szám szerepel, ami csak lehetséges, és éppen ezért M nem lehet 9-nél kisebb, mert bármit kihagyva a fenti köbösszegből az már kisebb lesz, mint 2025.

Másrészt viszont M nem lehet 12-nél nagyobb, mert 13 köbe 2197, ami már nagyobb, mint 2025. Tehát az a kérdés, hogy M = 10, 11 vagy 12 esetén van-e még megoldás.

M = 10 esetén a maradék, amit köbösszegként kéne előállítani:

2025 - 103 = 2025 - 1000 = 1025.

M = 11 esetén a maradék, amit köbösszegként kéne előállítani:

2025 - 113 = 2025 - 1331 = 694.

M = 12 esetén pedig a maradék, amit köbösszegként kéne előállítani:

2025 - 123 = 2025 - 1728 = 297.

A kérdés tehát az, hogy 297, 694 vagy 1025 előáll-e különböző pozitív köbszámok összegeként. Amikből pedig építkezni lehet, azok az 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000.

Nézzük a 297-et. Ha a 216-ot használjuk, akkor a maradék 297 - 216 = 81, amit nem tudunk előállítani az 1, 8, 27, 64 számok semmilyen kombinációjával. 216 nélkül viszont a maximum 1 + 8 + 27 + 64 + 125 = 225.

Hasonló módszerrel könnyen végigzongorázható, csak picit hosszabban, a 694 és az 1025 is, és egyik sem tud előállni különböző pozitív köbszámok összegeként.