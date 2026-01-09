A Qubit+ tartalmai Járdát sózni tilos! Gröndland sorsa Bakonyi Triceratops Osztályárnyék Amerikai brutalizmus Naptárparádé

Áfamentesek lettek a női higiéniai termékek Ausztriában

Nagy Gergely
január 9.
gazdaság
A női egészségügyi termékekre vonatkozó, eddigi 10 százalékos forgalmi adó 2026 január elsejétől teljes egészében megszűnt Ausztriában.

„A menstruációs termékek és fogamzásgátlók nem luxuscikkek, hanem mindennapi szükségleti cikkek” – jelentette ki Eva-Maria Holzleitner osztrák egészségügyi miniszter sajtóközleményében. Ebben azt is jelzi, hogy az árcsökkenésnek érvényt is akarnak szerezni: a szövetségi versenyhatóság (BWB) „erős partnerként” járul hozzá annak biztosításához, „hogy a könnyítés a vásárlókat is elérje”.

A forgalmi adómentesség bizonyos fogamzásgátlókra, is vonatkozik. A gumióvszerek, amelyekre eddig 20 százalékos adó vonatkozott, január 1-jétől szintén mentesülnek az áfa alól.

