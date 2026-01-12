A kannabiszfogyasztás mérséklésére az alkoholnál már régóta használt egységeket vezetnének be brit kutatók

A Bath-i Egyetem kutatói az Addiction folyóiratban hétfőn megjelent tanulmányukban a felelős és biztonságos kannabiszhasználat érdekében egységes küszöbérték bevezetését szorgalmazzák – írja a Medical Press. Az alkohol esetében az Egyesült Királyságban még az 1980-as években meghatározott egységnyi mértékekhez (standard unit) hasonlóan a kannabisz esetében is a meghatározó pszichoaktív hatóanyag-tartalom mértéke határozza meg az egységet.

A kutatók abból indultak ki, hogy ami a szeszes italoknál az alkohol, az a marihuána és a hasis esetében a Δ9-tetrahidrokannabinol. Ismert, hogy a biokémiai nevezéktan szabályai szerint a THC betűszóval és a delta-9 előnévvel jelölt (C 21 H 30 O 2 képletű) matériát az 1960-as évek első felében izolálták az izraeli Weizmann Intézet kutatói, akik a botanikusok által Cannabis sativa var. indica (illetve Cannabis sativa ssp. indica) néven lajstromozott növény hasznos alkaloidjait keresték.

Ahogy a biztonságosabb alkoholfogyasztásra vonatkozó irányelvek a standard egységeket veszik alapul, (az Egyesült Királyságban a felnőtteknek azt tanácsolják, hogy rendszeresen ne lépjék túl a heti 14 alkoholegységet), a kutatók azt javasolják, hogy hasonló skálát alkalmazzanak a kannabiszra is. Az alkoholnál ugyanis a mérőszám azt jelzi, hogy az adott alkoholos ital valójában mennyi hatóanyagot tartalmaz. Ezek alapján egy egység 8-12 gramm etil-alkoholt jelent, ami átlagban megfelel 0,1 százalék véralkohol-szintnek óránként. Ez az a mennyiség, amennyit egy átlagos ember mája egy óra alatt képes lebontani. (Átlagosan 1 egységnyi alkohol található 1 deciliter borban, 1 pohár sörben, és ennyi 3 centiliter égetett szeszben.)

A kannabisznál az egységesítés célja, hogy a fogyasztók mellett az orvosok és a közegészségügy is a kannabisz erősségét vagy/és az elfogyasztott mennyiséget tükröző THC-egységeket vegyék figyelembe, ahelyett, hogy a használat gyakorisága alapján ítéljenek. A kutatók egyébiránt a heti 8 THC-egységnél javasolják meghúzni az ártalmatlan rekreációs célú és a problémás fogyasztási magatartás közötti határt. Ez a 8 THC-egység 40 milligramm tiszta pszichoaktív hatóanyag elfogyasztását jelenti, ami nagyjából egyharmad grammot tesz ki a jelenleg az európai piacokon beszerezhető átlagos minőségű (női ivarú) kannabiszvirágzatból.

Ezen küszöbértékek felett megnő a kannabiszhasználati zavar (cannabis use disorder, CUD) kialakulásának kockázata. A használat kontrollálásának nehézségével, a fogyasztás miatti munkahelyi, családi vagy egyéb kapcsolati konfliktusokkal és interferenciákkal járó, fiziológia és pszichés tünetek formájában is jelentkező problémás mintázat a becslések szerint a rendszeres fogyasztók 22 százalékát is érintheti az Egyesült Királyságban.

A kutatók szerint tény ugyan, hogy a kannabiszfogyasztás egyetlen valóban biztonságos módja a használat teljes hiánya, az általuk kidolgozott, THC-egységeken alapuló rendszerrel tudományos bizonyítékokon alapuló sorvezetővel kívánnak szolgálni azoknak, „akik megalapozott döntéseket szeretnének hozni”.