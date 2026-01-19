Máris elérhetetlenné tette a magyar hatóság a Polymarketet tiltott szerencsejáték szervezése miatt

Hétfő reggel arra lettek figyelmesek a Polymarket nevű fogadási/előrejelzési piaci platform magyar felhasználói, hogy a hétvégén még elérhető oldal hozzáférhetetlenné vált. A BitcoinBázis írta meg, hogy miért: a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) hatósági eljárásban vizsgálja a Polymarket üzemeltetőjét tiltott szerencsejáték szervezése miatt, és a végleges döntésig blokkolták az oldalt és annak aldomainjeit magyar IP-címről. Ez azt is jelenti, hogy VPN használatával továbbra is hozzá lehet férni a platformhoz, miközben a Polymarket legnagyobb riválisa, a Kalshi egyelőre minden probléma nélkül elérhető Magyarországról.

A Polymarket egy blokklánc alapú előrejelzési piac, ahol nem hagyományos értelemben vett fogadás zajlik (ahol a szolgáltató határozza meg az esélyeket, az oddsokat), hanem a tőzsdékhez hasonlóan a résztvevők egymás között kereskednek egy-egy jövőbeli esemény bekövetkezésére vonatkozó „részvényekkel”. Az árfolyamok így azt mutatják meg, hogy a piac mekkora valószínűséget ad például egy választási eredménynek, geopolitikai eseménynek vagy gazdasági döntésnek. A modell hívei szerint ez nem puszta szerencsejáték, hanem egyfajta pénzzel súlyozott kollektív előrejelzés, amely sok esetben pontosabbnak bizonyult a klasszikus közvélemény-kutatásoknál – kritikusai viszont épp a bennfentes információkkal való kereskedés és a manipuláció veszélyére hívják fel a figyelmet.

A platformon jelentős forgalommal futnak magyar vonatkozású piacok is: a 2026-os országgyűlési választás győzteséről szóló fogadásokon már több millió dollárnyi tét gyűlt össze, és a legnagyobb piacon a legutóbbi elérhető adat szerint 54-46 arányban vezetett Magyar Péter a regnáló miniszterelnökkel szemben. Érdekesség, hogy a Magyarországról továbbra is elérhető Kalshi platformon ugyanezen a fogadáson – igaz, csak 38 ezer dolláros forgalomnál – Orbán Viktor vezet 53 százalékos eséllyel.

Emellett leginkább a Nicolás Maduro elfogásán nagyot kaszáló felhasználó esete és a Jézus második eljöveteléről szóló fogadás miatt került a figyelem központjába a platform az év elején, miután hosszas tiltás után 2025 decemberében újra engedélyezték a Polymarket használatát az Egyesült Államokban.

