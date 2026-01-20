Csodájára jár a világ a videónak, amit egy fiatal magyar asztrofotós készített az évszakok váltakozásáról

Lenyűgöző éjszakai time-lapse videót készített egy fiatal magyar asztrofotós tavaly decemberben, ami 2025 évszakainak váltakozását mutatja be a csillagfényes égbolt alatt. Csatai Flórián videójára az Associated Press is ráakadt, aminek nyomán a világ minden táján terjedni kezdett a felvétel a médiában.

„Imádok kint lenni a természetben, és ha tudom, akkor ezt megosztom másokkal, például azokkal, akik nagyvárosokban élnek” – mondja a Qubitnek Csatai, aki 2019-ben kezdett el asztrofotózással foglalkozni.

Az Instagram-oldalán tavaly decemberben megosztott videón a természet évszakos változása látható, a tavasszal rügyező fáktól a nyári dús növényzeten és az őszi, sárguló faleveleken át a hóval borított téli tájig. Az éjszakai égbolt a 2024-es videójával ellentétben most nem kap főszerepet, hanem csak háttérként jelenik meg a földi élővilág mögött – de nyáron így is látványosan feltűnik rajta saját galaxisunk, a Tejútrendszer síkja, télen pedig az Orion csillagkép.

A bajai asztrofotós 2025-ben 66 éjszaka során összesen több mint 350 órát töltött a szabad ég alatt. A felvételeket a Mohácsi-sziget területén készítette, ahol a kisebb települések környékén is alacsony a fényszennyezés. Csatai jól ismeri a területet, így tudja, hogy honnan lehet a legjobb felvételeket készíteni, az asztrofotózáson keresztül pedig össze tudja kapcsolni a csillagos égbolt és a természetjárás szeretetét.

Okostelefonnal készíti a felvételeit

Csatai a felvételeit nem professzionális fényképezőgépekkel, hanem okostelefonokkal készíti, amelyek alkalmazása a beépített kamerák fejlődésével az utóbbi években vált bevett szokássá asztrofotós körökben. Ennek következtében Csatai szerint kisebb hangsúly helyeződik a felszerelés technológiai fejlettségére, és nagyobb az egyéni kitartásra, szorgalomra és motivációra. A telefonok ráadásul könnyen hordozhatók, kevésbé lógnak ki a környezetből, és kezelésük is felhasználóbarátabb.

Miközben hétfőn például mínusz 15 fokban filmezte a sarki fényt, valójában nem a téli hideg, vagy a tavaszi sár okozza a legnagyobb kihívást Csatainak a felvételei elkészítése során, hanem az egykor mocsaras Mohácsi-szigetet nyáron és kora ősszel elárasztó szúnyogok.

Miután videóját lehozták amerikai médiumok, Csatai New York-ban élőktől is kapott olyan üzeneteket, amelyekben arról írtak neki, hogy mennyire csodálatos, hogy így is láthatják a nagyváros fényei által eltakart éjszakai égboltot. Annál nagyobb elismerést, mint mondja, nem tud elképzelni, mint hogy most világszerte ennyi helyről nézik meg azt a videót, amin tavaly egész évben dolgozott. Ez a rengeteg pozitív visszajelzéssel együtt nagy motivációt jelent neki, hogy idén is folytassa a felvételek készítését.