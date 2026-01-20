Káprázatos sarki fény látszott hétfő este Magyarországról

Több mint húsz éve nem látott erősségű napsugárzási vihar érte el a Földet hétfő este, aminek során döbbenetesen látványos sarki fény bontakozott ki Magyarország felett.

A jelenséget éjfél körül több tucatnyian követték figyelemmel Dobogókőről a mínusz 7 fokos hideg ellenére, miközben az Időkép északra néző webkameráján vörös és zöld fényekben pompázott mögöttük az ég.

Több tucatnyian nézték Dobogókőről a különleges jelenséget hétfő este Fotó: Időkép

A jelenség leglátványosabban az időjárási portál Prédikálószéken elhelyezett kameráján látszott, hétfő este 22:30 és 23:00 között, de megfigyelhető volt az ország más, köd és felhőmentes pontjairól, köztük a Balatonról is.

A sarki fény az Időkép Prédikálószéken elhelyezett webkameráján, 2026. január 19-én 22:49-kor Fotó: Időkép

A sarki fényt egy, a Földet hétfő este eltaláló koronaanyag-kidobódás (CME) váltotta ki, ami 2003 októbere óta példátlan, S4-es erősségű sugárzási vihart okozott az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) közlése szerint. A sugárzási vihar során Napból származó töltött részecskék, elsősorban protonok árasztják el a Föld környezetét, megzavarva a rádiókommunikációt és veszélyeztetve a műholdak működését.

Az X1.9 flerhez kötődő koronaanyag-kidobódás az ötfokozatú skálán második legerősebb, G4-es geomágneses vihart váltott ki. Ennek során a Napból származó töltött részecskékből álló plazma megzavarta a Föld mágneses terét, és a megszokottnál sokkal délebbről is megfigyelhetővé tette a sarki fényt. A mostaninál erősebb, G5-ös geomágneses vihar 2024 májusában fordult elő, amikor a jelenség egy időre a GPS-re támaszkodó gépi vetést is megzavarta az Egyesült Államokban.