Az orvosi vészhelyzet miatt idő előtt visszatérő űrhajósok ultrahangos vizsgálatokat is végeztek az űrben

A múlt csütörtökön evakuált NASA-űrhajósok visszatérésének körülményeiről először adott hírt az űrügynökség: a legénység egy hordozható ultrahangkészüléket használt egy héttel azelőtt, hogy egészségügyi vészhelyzet miatt visszaindult volna a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) a Földre – írja az AP hírügynökség. Mike Fincke, a NASA űrhajósa és a balszerencsés Crew–11 küldetés pilótája bár nem árulta el, hogy a négyfős legénység melyik tagjának volt szüksége az ultrahangos vizsgálatra, és pontosan milyen egészségügyi probléma merült fel, ezeket az eszközöket általában két okból használják az űrben.

Az ultrahangvizsgálatokat gyakran alkalmazzák az űrhajósok szív- és érrendszerének működésének ellenőrzésére alacsony gravitációs környezetben, mert itt nagyobb a vérrögképződés, az érelmeszesedés és a vérnyomásváltozások kockázata. Másrészt az ultrahanggal az űrhajósok szemének egészségügyi állapotát is figyelemmel kísérhetik, havi rendszerességgel. Ez azért fontos, mert az űrrepülésnél folyadék halmozódik fel a fejben, amely az úgynevezett „űrrepüléssel összefüggő neurookuláris szindróma” kialakulásához vezethet.

Az űrhajósok az ISS-en egy módosított, kereskedelmi forgalomban kapható, Ultrasound–2 nevű ultrahangkészüléket használhatnak, és az egészségügyi problémák kezelésére részletes kiképzést kapnak a kilövés előtt. A NASA egészségügyi és orvosi főigazgatója, James Polk még az űrhajósok hazaszállítása előtt elmondta, hogy „nem kell azonnal leszállítani az űrhajóst, de fennáll egy tartós kockázat és egy megválaszolatlan kérdés a diagnózissal kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy bizonyos mértékű kockázat továbbra is fennáll az adott űrhajós számára az állomáson”.

Az augusztus 1-én indult küldetés még egy hónapig tartott volna, de a váratlan probléma miatt az űrállomáson tartózkodó hét asztronauta közül a négy érintettnek vissza kellett térnie a Földre. A legénység a Csendes-óceánban landolt, Kalifornia partjainál.