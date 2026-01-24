Egy amerikai finanszírozású hepatitis B-vakcinakísérlet afrikai gyerekek életét sodorhatja veszélybe

A nyugat-afrikai Bissau-Guinea egészségügyi minisztériumának illetékesei egy pénteki konferencián kijelentették, hogy felfüggesztik azt az amerikaiak által támogatott kutatást, amelyben csecsemők bevonásával vizsgálták volna, hogyan hat a szervezetükre, ha nem kapják meg a hepatitis B elleni védőoltást. Az afrikai betegségmegelőzési és járványügyi központ (Africa CDC) által összehívott találkozón az afrikai döntéshozók elmondták: a kísérlet technikai és etikai felülvizsgálata nélkül nem folytatódhat a kutatás – írja a Nature.

Ugyanakkor az Egyesült Államok egészségügyi minisztériumának (HHS) szóvivője, Emily Hilliard azt nyilatkozta, hogy „a kutatás a tervek szerint halad, és továbbra is együttműködünk partnereinkkel a protokoll véglegesítésén”. A hepatitis B elleni vakcinakísérletet a Dél-dániai Egyetem Bandim Egészségügyi Projektjének kutatói tervezték, amelyet részben a HHS felügyelete alá tartozó amerikai betegségmegelőzési és járványügyi központtól (CDC) származó, 1,6 millió dolláros kutatási támogatásból finanszíroztak.

A kísérlethez 2026 elejétől kezdve 14 ezer csecsemőt osztottak volna két csoportba véletlenszerűen: az egyik csoport tagjai megkapták volna a hepatitis B elleni védőoltást, míg a kontrollcsoportba tartozó gyerekek nem. A dán kutatók szerint a kísérlet azt vizsgálta volna, hogy a védőoltás hosszú távon hatással van-e a csecsemők általános egészségi állapotára. Ez azért is különösen kockázatos, mert Bissau-Guineában a hepatitis B előfordulása körülbelül 19 százalék, és a fertőzött gyerekek mintegy 90 százalékánál májbetegség alakul ki, ami gyakran korai halálhoz vezet.

Seye Abimbola, a Sydney-i Egyetem egészségügyi rendszerekkel foglalkozó professzora szerint a kutatók „afrikai gyerekeket próbálnak felhasználni arra, hogy bizonyítsák: csökkenteni kell a vakcinák alkalmazását az Egyesült Államokban”. Magda Robalo, bissau-guineai orvos és korábbi egészségügyi miniszter a Nature-nek elmondta, hogy „továbbra is fel kell lépnünk azokkal a hatalmi struktúrákkal szemben, amelyek azt hiszik, bármit megtehetnek olyan országokban, mint Bissau-Guinea”.