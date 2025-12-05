A Qubit+ tartalmai AI Híradó Szalmapaplan Önszelidítő vadállatok MCC és egyetem Metál az ész Kiszáradó Alföld

Döntött az amerikai oltásbizottság: megszüntetik az újszülöttek univerzális hepatitis B-oltását

Bodnár Zsolt
december 5.
tudomány
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az amerikai járványvédelmi központ oltási gyakorlatokkal foglalkozó tanácsadó bizottsága (ACIP) megszavazta, hogy megszüntessék azt a régóta érvényben lévő ajánlást, amely szerint minden újszülöttnek közvetlenül születés után hepatitis B elleni védőoltást kell kapnia.

Az ACIP, amelynek tagságát Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter júniusban teljesen lecserélte, és így több oltáskritikus taggal bővült, mostantól „egyéni döntéshozatalt” javasol azoknál a csecsemőknél, akiknek az édesanyja negatív a vírusra. Továbbra is ajánlják a születéskori oltást a hepatitis B-pozitív anyáktól született babáknak, de az új iránymutatás szerint aki nem kapja meg az oltást a születésekor, az legkorábban két hónaposan kaphatja meg az első adagot. A javaslatot 8-3 arányban fogadták el.

Robert Malone, az oltási gyakorlatokról döntő bizottság (ACIP) júniusban kinevezett tagja, aki a covidjárvány alatt számos álhírt terjesztett az oltások hatékonyságát és biztonságosságát illetően
Fotó: ELIJAH NOUVELAGE/Getty Images via AFP

Közegészségügyi szakértők attól tartanak, hogy a döntés alaptalan aggodalmakat kelthet az oltások biztonságát illetően, és csökkentheti az átoltottságot, visszafordítva a több mint harminc év alatt elért eredményeket: az 1991-ben bevezetett univerzális újszülöttkori oltás becslések szerint 90 ezer halálesetet előzött meg.

A testület több tagja is aggodalmát fejezte ki, és hangsúlyozták, hogy az oltás halasztása több gyermekkori és felnőttkori fertőzéssel jár majd. A hepatitis B a testnedvekkel terjed, súlyos májkárosodást, daganatot és májelégtelenséget okozhat, ráadásul sok fertőzött tünetmentes, így akaratlanul is továbbadhatja a vírust, akár csecsemők gondozása közben is.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

Robert F. Kennedy Jr. fél év alatt megmutatta, milyen az, ha egy oltásellenes konteóhívő vezeti az egészségügyet

Robert F. Kennedy Jr. fél év alatt megmutatta, milyen az, ha egy oltásellenes konteóhívő vezeti az egészségügyet

Kuglics Sarolta, Bodnár Zsolt tudomány szeptember 5.

A miniszternek csütörtökön a szenátus előtt kellett magyarázkodnia a járványügy leépítése miatt, miközben saját alkalmazottjai lemondásra szólították fel. Több tízezer kirúgott egészségügyi dolgozó, életmentő vakcinafejlesztések leállítása és egy halálos lövöldözés – ez RFK Jr. első fél évének mérlege.