Döntött az amerikai oltásbizottság: megszüntetik az újszülöttek univerzális hepatitis B-oltását

Az amerikai járványvédelmi központ oltási gyakorlatokkal foglalkozó tanácsadó bizottsága (ACIP) megszavazta, hogy megszüntessék azt a régóta érvényben lévő ajánlást, amely szerint minden újszülöttnek közvetlenül születés után hepatitis B elleni védőoltást kell kapnia.

Az ACIP, amelynek tagságát Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter júniusban teljesen lecserélte, és így több oltáskritikus taggal bővült, mostantól „egyéni döntéshozatalt” javasol azoknál a csecsemőknél, akiknek az édesanyja negatív a vírusra. Továbbra is ajánlják a születéskori oltást a hepatitis B-pozitív anyáktól született babáknak, de az új iránymutatás szerint aki nem kapja meg az oltást a születésekor, az legkorábban két hónaposan kaphatja meg az első adagot. A javaslatot 8-3 arányban fogadták el.

Robert Malone, az oltási gyakorlatokról döntő bizottság (ACIP) júniusban kinevezett tagja, aki a covidjárvány alatt számos álhírt terjesztett az oltások hatékonyságát és biztonságosságát illetően Fotó: ELIJAH NOUVELAGE/Getty Images via AFP

Közegészségügyi szakértők attól tartanak, hogy a döntés alaptalan aggodalmakat kelthet az oltások biztonságát illetően, és csökkentheti az átoltottságot, visszafordítva a több mint harminc év alatt elért eredményeket: az 1991-ben bevezetett univerzális újszülöttkori oltás becslések szerint 90 ezer halálesetet előzött meg.

A testület több tagja is aggodalmát fejezte ki, és hangsúlyozták, hogy az oltás halasztása több gyermekkori és felnőttkori fertőzéssel jár majd. A hepatitis B a testnedvekkel terjed, súlyos májkárosodást, daganatot és májelégtelenséget okozhat, ráadásul sok fertőzött tünetmentes, így akaratlanul is továbbadhatja a vírust, akár csecsemők gondozása közben is.

