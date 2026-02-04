Az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása ugyanolyan függőséget okozhat, mint a dohányzás

Egy friss kutatás szerint az ultrafeldolgozott (UPF) ételek, mint a chipsek vagy az édes snackek ugyanúgy hatnak az agy jutalmazó központjára, mint a cigarettázás – írja a Guardian. Az amerikai Harvard, a Michigani Egyetem és a Duke Egyetem kutatói a vizsgálatokhoz addiktológiai, táplálkozástudományi és közegészségügyi vizsgálatok adatait hasonlította össze. Ezek alapján azt találták, hogy az UPF-ek gyártási folyamatai, összetevői és porciózása is a rászokást segítik elő: szerintük a csomagoláson feltüntetett „zsírszegény” vagy „cukormentes” leírások csupán marketingfogásnak számítanak.

A kutatók az 1950-es években elkezdődött dohánytermék-reklámozási stratégiákhoz hasonlították az ultrafeldolgozott ételek értékesítését. A dohánytermékek gyártói ugyanis a 20. század közepén kezdték el azt kommunikálni fogyasztóik felé, hogy a cigarettaszűrők egyfajta egészségvédelmi innovációnak számítanak, míg „a gyakorlatban csekély valódi előnyt nyújtottak” – írták a tanulmány szerzői. A Milbank Quarterly egészségügyi folyóiratban publikált tanulmány szerint mivel a dohányzással ellentétben az élelmiszer-felvétel alapvető létfenntartási szükséglet, az UPF-ek addiktív hatása még jelentősebb, mint a dohányzásé.

Ráadásul az ultrafeldolgozott ételek széles körben elérhetők, és gyakran emulgeálószereket, mesterséges színezékeket és aromákat tartalmaznak, amelyek erőteljesen hatnak az agy jutalmazó központjára. Az egyik szerző, Ashley Gearhardt a Michigani Egyetem függőségekre szakosodott klinikai pszichológusa elmondta, hogy a pácienseinek beszámolói szerint ők is sóvárognak az UFP-k után, és nem tudják abbahagyni a fogyasztásukat, annak ellenére sem, hogy tisztában vannak a káros következményekkel – ilyen például az elhízás is.

Martin Warren professzor, a Quadram Institute élelmiszer-kutató központ tudományos igazgatója szkeptikus a kutatók állításaival: „felmerül a kérdés, hogy [az UPF-ek] farmakológiai értelemben önmagukban függőséget okoznak-e, vagy inkább tanult preferenciákat, jutalmazási kondicionálást és kényelmi szempontokat használnak ki”.