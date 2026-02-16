Áttörés jöhet a férfi fogamzásgátlásban

A Michigani Állami Egyetem kutatói megtalálták azt a „molekuláris kapcsolót”, amely a petesejtig tartó út utolsó szakaszában extra energiával látja el a spermiumokat – írja a Science Daily. A lap szerint a molekuláris biológusokból és biokémikusokból álló kutatócsoport felfedezése a meddőségi kezelések mellett a biztonságos, nem hormonális, és nem mellesleg az esemény előtti tablettás megoldás ígéretével kecsegtető férfi fogamzásgátló patika készítmények fejlesztését is támogathatja.

A PNAS folyóiratban megjelent tanulmány szerint a hímivarsejtek glükóz-felhasználását a legmodernebb technológiával monitorozó módszerrel a kutatócsoport feltérképezte azt a többlépcsős biokémiai folyamatot, amelyben az aldoláz nevű enzim a petesejtbe hatoláshoz szükséges extra energiává segít alakítani a cukrot, míg más enzimek szabályozzák az energiaáramlást.

Ismert, hogy a spermiumok speciális anyagcseréjének egyetlen célja a sikeres megtermékenyítéshez szükséges energia biztosítása. Ezért is van az, hogy az ejakuláció előtt, legalábbis az emlősöknél, a hímivarsejtek energiaszintje szokatlanul alacsony. Amint azonban a női reproduktív traktusba kerülnek, azonnal „felpörögnek” és minden energiájukat a sebes mozgásra, és ezzel párhuzamosan a sejtmembrán külső felszínének módosítására fordítják – az utóbbi a petesejttel való egyesülés feltétele. Mindez az energiatermelés rapid és jelentős mértékű növekedését igénylik. A kutatók azt állítják, hogy a glükóz-anyagcsere – inaktív és az aktív spermiumoknál jelentősen különböző – sejtszintű útvonalainak feltérképezésével rekonstruálták azt a több fázisú energiatermelő folyamatot, amely a sikeres megtermékenyítés biokémiai záloga.

A korábban áttöréssel kecsegtető férfi fogamzásgátló módszerek a spermiumtermelés átmeneti, reverzibilis leállítására törekedtek, a viszonylagos eredmények mellett hormonális beavatkozások miatt számos nem kívánt mellékhatást produkálva. A Michigani Állami Egyetem kutatóinak eredményei szerint „a spermiumok anyagcseréjének inhibitor alapú, nem hormonális szabályozásával” megnyílhat a lehetőség az átmeneti inaktiválásra, ami ígéretes perspektívát nyithat az eddig erősen problémás férfi fogamzásgátlásban.