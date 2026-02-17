Tudományos áttörés: A skorpió legjobb barátja a vályogtalaj

Skorpiótérképet készítettek a Galway-i Egyetem kutatói Marokkóról, és bár messze nem ez az egyetlen ország, ahol az ember találkozhat az állatokkal, a mostani eredmények máshol is hasznosak lehetnek. Michel Dugon, az egyetem Venom Systems laborjának vezetője szerint a területen minden új felfedezés jelentős lehet, ugyanis a szakemberek még mindig nagyon keveset tudnak a skorpiók elterjedéséről és mérgéről, annak ellenére, hogy az állatok évente 1-2 millió embert marnak meg, és becslések szerint nagyjából 3000 halálesetet okoznak (az áldozatok többsége gyerek vagy idős).

Dugon és kollégái a Marokkóban található skorpiófajok elterjedését vizsgálták. A kutatásban 19 skorpiófaj szerepelt, ezek közül 17 esetében sikerült megállapítani azokat a körülményeket, amelyek kedveznek a jelenlétüknek. A kutatásból kiderült, hogy az állatok nem annyira a hőmérsékletre, mint inkább a talaj összetételére érzékenyek (ebben azért akadnak kivételek, egyes fajoknak igencsak speciális igényeik vannak, de a talaj összetétele a legtöbb esetben közös pontnak tűnt).

Talajfüggő elterjedés

Mint kiderült, a skorpiók többnyire a vályogtalajt kedvelik: hat faj kifejezetten az ilyen talajú területeken élt, de azok a fajok, amelyek egyébként a homokosabb vagy agyagosabb földet kedvelik, a vályogos talajt választották, ha módjukban állt (a homokban élő sivatagi fajok maradtak a homoknál).

Dugon szerint ezek az eredmények életeket menthetnek: a modell alapján azonosítható, hogy hol mekkora eséllyel találkozhat az ember skorpiókkal, így a hatóságok is tájékoztathatják a lakosságot, esetleg nagyobb mennyiségű ellenméreggel készülhetnek ott, ahol várhatóan szükség lesz rá. A módszer további előnye, hogy bár Marokkóban fejlesztették ki, Indiától Brazíliáig akárhol működhet, ahol gondot okoznak a skorpiók.