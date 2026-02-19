Feltárták a méhek elképesztően pontos tájékozódási képességének titkait

A mézelő méhek jóval pontosabban tájékozódnak, mint azt korábban feltételezték, derül ki a Freiburgi Egyetem új tanulmányából. A neuro- és viselkedésbiológusok által végzett kutatásban a németországi Kaiserstuhl közelében, mezőgazdasági környezetben vizsgálták a méhek repülését egy kaptár és egy attól kb. 120 méterre található táplálékforrás között. A kutatók egy drónra szerelt, saját fejlesztésű rendszert alkalmaztak: a rovarokra apró, erősen fényvisszaverő jelölőt rögzítettek, amelyet a drón képfeldolgozással néhány ezredmásodperc alatt azonosított és követett, így nagy felbontású, háromdimenziós repülési útvonalakat tudtak rögzíteni természetes környezetben.

A Current Biology folyóiratban megjelent tanulmány 255 repülési útvonal elemzése alapján kimutatta, hogy minden egyes méh saját, egyedileg választott útvonalat követ, és azt rendkívüli pontossággal ismétli meg oda- és visszaúton is. A méhek sok esetben mindössze néhány centiméterrel tértek el korábbi repülési pályájuktól.

A méhek repülési útvonalai Forrás: Freiburgi Egyetem

A legkisebb eltéréseket markáns tájékozódási pontok, például egy, a közvetlen útvonalat elzáró fa közelében mérték, míg a legnagyobb változékonyság a vizuálisan egyhangú kukoricaföld felett jelentkezett. Az eredmények arra utalnak, hogy a vizuális tereptárgyak kulcsszerepet játszanak a tájékozódásban, míg az egysíkú környezet növeli a bizonytalanságot.

A kutatás új megvilágításba helyezi a méhek jellegzetes táncának értelmezését is, amellyel a táplálékforrás irányát közlik társaikkal.

Korábban ismert volt, hogy a tánc irányjelzése körülbelül 100 méteres távolság esetén akár 30 fokkal is eltérhet a valós iránytól, az új eredmények azonban azt mutatják, hogy az egyes méhek a számukra ismert célpontok felé repülve legfeljebb néhány fokkal térnek el saját útvonaluktól. Ez arra utal, hogy a méhtánc pontatlansága nem a méhek korlátozott navigációs képességéből fakad.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: