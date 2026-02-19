Te mit kérdeznél egy evolúcióbiológustól?

A Qubit AMA videósorozatunk minden részében más-más tudományterület kutatója áll a kameránk elé, hogy megválaszolja az olvasóink által beküldött legizgalmasabb kérdéseket. Csillagász, régész és matematikus vendégeink után a negyedik részben Kun Ádám evolúcióbiológus, az ELTE TTK Biológiai Intézetének docense válaszol majd olvasónk kérdéseire.

Kun Ádám szakterülete az élet keletkezése, illetve az emberi együttműködés és viselkedés evolúciós háttere. Olvasóink a Qubit vendégszerzőjeként és a Darwin démonai című podcastunk egyik műsorvezetőjeként is ismerhetik.

A kérdéseket a szerkesztőségi e-mail címünkre várjuk – úgy is, mint szerk [kukac] qubit [pont] hu. A levél tárgyának add meg, hogy Qubit AMA!

Kun Ádám Forrás: ELTE

