Jogsértő módon titkolta a közoktatás állapotáról szóló szülői felmérések eredményeit a Belügyminisztérium

A Belügyminisztérium jogsértést követett el azzal, hogy a közoktatás állapotára vonatkozó 2022-es, 2023-as és 2024-es szülői kérdőívek eredményeit nem adta ki – olvasható a Szülői Hang Közösség sajtóközleményében. Az Adatvédelmi Hatóság (AH) most nyilvánosságra hozott februári jelentése szerint a kérdőívek eredményei közérdekű adatok.

A civil szervezet azután tett bejelentést az AH-nál, hogy az oktatásért is felelős belügyi tárca a Kréta rendszeren három egymást követő évben is a közoktatás állapotára vonatkozó kérdőívet küldött a szülőknek, ám ezek eredményeit többszörös közérdekű adatkérésük ellenére sem adták ki.

A Belügyminisztérium az AH felszólítására sem volt hajlandó nyilvánosságra hozni az adatokat. A 20 oldalas jelentés részletesen ismerteti a két évig tartó eljárást, a Belügyminisztérium részére küldött jogi érvelést, a tárca elutasító válaszát, a részletes viszontválaszt, valamint az AH által feltett, de válasz nélkül hagyott több tucat további kérdést.

„Bár egyes, a kormány által kiválogatott és a kormány számára kedvező adatot a Belügy a sajtón keresztül korábban közzétett, a teljes eredményt nem merik megmutatni az érintett szülőknek” – fogalmaz a sajtóközlemény. Az AH szerint az „nem szolgálja sem a társadalom, sem a gyermekek érdekeit, hogy uszító, gyűlöletkeltő állítást fogalmaznak bele a Kréta rendszeren keresztül kiküldött szülői kérdőív kérdésébe.”