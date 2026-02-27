Simán csak Computernek hívják a Perplexity új eszközét, amely más AI-ágenseknek delegál feladatokat

A Perplexity bemutatta a Computer elnevezésű új eszközét. A felhasználó feladatokat rendelhet hozzá, a Computer pedig, különböző ágenseket egyidejűleg futtatva oldja meg őket. Az eszköz, amely egyelőre a Perplexity Max előfizetők számára érhető el, a cég szerint egész munkafolyamatokat hoz létre és koordinál, és futtat, órákon, de akár hónapokon át – adja hírül az Ars Technica.

Az ötlet az, hogy a felhasználó leír egy konkrét feladatot, illetve elvárt eredményt – például „tervezz meg és bonyolíts le egy helyi digitális marketing kampányt az éttermemnek”, vagy „készíts Android-alkalmazást, amely egy bizonyos fajta kutatás elvégzésében támogatja a munkámat” –, a Computer kitalálja az ehhez kellő alfeladatokat, ha kell, több ágensnek osztja szét ezeket, és olyan modelleket futtat, amelyeket a Perplexity a legalkalmasabbnak tart az adott feladatokhoz.

Az alapmotor jelenleg az Anthropic Claude Opus 4.6-ot futtatja, a Geminit mélyreható kutatásokhoz, a Nano Banana-t képalkotáshoz, a Veo 3.1-et videó készítéshez használja. A Grok-ot olyan könnyebb feladatokhoz, ahol a sebesség fontos, a ChatGPT 5.2-t pedig hosszabb és szélesebb merítésű keresésekhez. „Minden feladat izolált környezetben fut, hozzáféréssel egy fájlrendszerhez, egy böngészőhöz és a tényleges eszközintegrációkhoz” – mondja a Perplexity.

A koncepció annyiban nem új, hogy a felhasználók eddig is különféle modelleket használtak, a képességek alapján konkrét feladatokhoz igazítva, miközben például az MCP (Model Context Protocol) segítségével biztosították a hozzáférést a saját gépeiken lévő adatokhoz és alkalmazásokhoz. A Perplexity Computer esetében a cél ugyanez, de a megközelítés más: az egyes AI-ágensek testreszabott modelleket futtatnak, hogy a feladatokat végrehajtsák, bevonva saját fájlokat, szolgáltatásokat és alkalmazásokat.

