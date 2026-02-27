Te mit kérdeznél egy szociálpszichológustól?

A Qubit AMA videósorozatunk minden részében más-más tudományterület kutatóját látjuk vendégül, hogy megválaszolja az olvasóink által beküldött legizgalmasabb kérdéseket. Eddigi témáink a csillagászatot, a régészetet, a matematikát és az evolúcióbiológiát fedték le, az AMA ötödik adásához pedig Kende Anna, az ELTE PPK Pszichológiai Intézet igazgatója, a Szociálpszichológiai Tanszék vezetője, az MTA doktora várja a Qubit olvasóinak kérdéseit.

„A társadalmi csoportok közötti konfliktusokkal, előítéletekkel és a csoportok közötti szolidaritással foglalkozom pszichológiai szempontból, mindig az adott társadalmi és politikai helyzet sajátosságait is figyelembe véve” – írja szűkebb kutatási területéről Kende, de a szociálpszichológia bármilyen területéről lehet kérdezni. Például:

Hogyan alakulnak ki az előítéletek és a sztereotípiák?

Mi alapján választanak maguknak az emberek vezetőket?

Miért győzi le a csordaszellem a józan észt?

A kérdéseket a szerkesztőségi e-mail címünkre várjuk – úgy is, mint szerk [kukac] qubit [pont] hu. A levél tárgyának add meg, hogy Qubit AMA!

Hamarosan érkezik a Kun Ádám evolúcióbiológussal készített negyedik epizód, az AMA első három részét pedig itt lehet megtekinteni: