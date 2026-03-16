Percekkel késleltetheti a férfiak korai örömét egy telefonos applikáció

A pár nemzedékkel korábban ejaculatio praecox néven emlegetett korai magömlés a férfiak egyik leggyakoribb szexuális diszfunkciója. A New Scientist szerint a jelenleg minden harmadik hímnemű embert érintő zavaron segíthet hathatósan az a Heidelberg-i Egyetemen fejlesztett telefonos applikáció, amelyet az Európai Urológiai Társaság Londonban rendezett éves konferenciáján mutattak be a hétvégén.

Ismert, hogy a manapság a túl korai magömlés késleltetésére sokféle praktikát használnak a helyi érzéstelenítőktől a szelektív szerotoninvisszavétel-gátlókig, de ezek többnyire elég macerásak, mert vagy nem kívánt mellékhatásiak lehetnek, vagy az aktus spontán örömén csorbát ejtve szex előtt kell bevenni őket, illetve csak rendszeres szedésükkel érhető el bármiféle pozitív hatás.

A Melonga néven fejlesztett telefonos segédeszköz az első teszteredmények alapján a korábbi megoldásoknál jelentősen pozitívabb eredményekkel kecsegtet.

A vizsgálatban 80 véletlenszerűen kiválasztott, a korai magömléssel nem szervi okokból küszködő felnőtt férfi vett részt, közülük 66-an tartottak ki a négyhetes tesztperiódus végéig. Az alanyok az átlagosan 61 másodperc alatt bekövetkező intravaginális, azaz hüvelyen belüli ejakulációt átlagosan 125 másodpercre nyújtották, magyarán megduplázták.

A több modulból álló, pszichológusok és urológusok bevonásával fejlesztett applikációnak része az izgalmi állapot tudatosítását célzó tréning, a medencefenék izmait erősítő gyakorlatsor, valamint különféle kognitív viselkedési stratégiák és „mindfulness” technikák. A Melonga használói ezekkel állítólag megtanulhatják, hogy felismerjék az ejakuláció előtti „visszafordíthatatlan” állapotot, valamint elsajátíthatják azokat a légzési, relaxációs és start-stop technikákat, amelyekkel elodázható az izgalmi állapot a megfelelő pillanatig.

