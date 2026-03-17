A fizetett politikai hirdetésekkel nem lehet hatékonyan szavazótábort bővíteni

A közösségi médiában megjelenő fizetett politikai hirdetések elsősorban a már meglévő szavazótábor elköteleződését erősítik az általuk választott politikai párt iránt, de új szimpatizánsok bevonzására kevésbé alkalmasak – írja egy friss, a Nature Human Behaviour folyóiratban megjelent tanulmány. A Stanford Egyetem, a Meta és a Pennsylvaniai Egyetem kutatói a felméréshez véletlenszerűen választottak ki 36 906 Facebook-felhasználót és 25 925 Instagram-felhasználót az Egyesült Államokban. Majd a 2020-as amerikai elnökválasztást megelőző hat hétben a résztvevők egy csoportjának a hírfolyamából eltávolították a politikai tartalmú hirdetéseket, míg a kontrollcsoport ezekkel a tartalmakkal továbbra is szembesült.

A kutatók a Meta által gyűjtött adatok segítségével, és kérdőívek kitöltetésével követték nyomon a felhasználók attitűdjét: ezzel a hirdetések hatását és célját figyelték meg, illetve azt is monitorozták, hogy a politikai kampánytartalmak elsősorban milyen társadalmi csoportokat céloztak meg. „Eredményeink azt mutatják, hogy az elnökválasztási hirdetések többsége a pártok saját támogatóit célozta, és az adománygyűjtő hirdetések voltak a leggyakoribbak” – írták a kutatók. Ez azt jelenti, hogy a fizetett politikai hirdetések eltávolítása egyik platformon sem volt hatással a felhasználók politika tudására, polarizációjára, politikai részvételére és a jelöltek megítélésére.

A kutatást vezető Hunt Allcott és Matthew Gentzkow, illetve kutatótársaik szerint a fizetett politikai hirdetések a már elkötelezett szavazók meggyőződését erősítik, ami a párt anyagi támogatására is ösztönözheti őket. Ugyanakkor az eredmények azt mutatták, hogy ez a kampánymódszer az eddigi feltételezésekkel ellentétben nem alkalmas a szavazótábor bővítésére. Azt meg kell említeni, hogy az amerikai politikai kampányok szabályai jelentősen eltérnek az Európai Unióétól: az EU tavaly szeptemberben betiltotta a politikai hirdetéseket az unió összes tagállamában, aminek a megszegése komoly pénzügyi büntetéssel is járhat.