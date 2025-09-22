A Google mától betiltja a politikai hirdetéseket

Míg a Meta idén júliusban nagy csinnadrattával jelentette be, hogy októbertől beszünteti a politikai hirdetéseket a platformjain (Facebook, Instagram) az EU-n belül, mivel betarthatatlannak ítélte meg a kampányok átláthatóságát érintő új uniós szabályozásokat, a Google ezt nem verte ilyen nagy dobra – ehhez képest a mai naptól már életbe is lép a tiltás, írja a 24.hu.

Bár tavaly novemberben jelezték, hogy idővel megszüntetik a politikai hirdetéseket a YouTube-on és a legnagyobb internetes reklámhálózatot működtető, a cégnek több száz milliárd dolláros bevételt generálló AdSense rendszerében, az új szabályozást csak a hirdetőknek szóló figyelmeztetésben jelezték, miszerint „2025. szept. 22. dátumtól kezdve nem jelenítünk meg választási hirdetéseket Európai Unió területén.” Ennek értelmében mától tiltottak a

„politikai szereplő által, annak nevében vagy érdekében elhelyezett hirdetések, kivéve, ha a hirdetés kizárólag magán- vagy kereskedelmi jellegű, illetve

olyan hirdetések, amelyek befolyásolhatják és befolyásolni hivatottak az EU, nemzeti, regionális vagy helyi választások vagy népszavazások eredményét, a szavazói magatartást vagy a jogalkotási és szabályozási folyamatokat.”

Ez persze kellően bonyolultan hangzik, de a Google részletesen leírja, mi számít ide. Hogy ennek ellenére ki lehet-e játszani ezt az új szabályozást, az a szakértők szerint sem egyértelmű, mindenesetre az október 10-től életbe lépő, a politikai reklámozás átláthatóságáról és célzott megjelenítéséről szóló uniós rendelet alapján komoly büntetéseket szabhatnak ki a politikai reklámokat nem megfelelően felcímkéző techcégekre.

Mindez jelentős változásokat hozhat a magyar politikai kampányokban, hiszen a kormány és a hozzá köthető szervezetek rengeteg pénzt költenek az internetes platformokon: a Lakmusz elemzése szerint a 2019 áprilisa és 2025 között 16 milliárd forintért adtak fel közéleti tartalmú hirdetéseket a Facebookon, de a YouTube-on is elvertek 2,7 milliárdot magyar politikai reklámokra az elmúlt hat évben. Ezzel lakosságarányosan a Facebookon csak három, a YouTube-on pedig egyetlen ország költött többet ez idő alatt politikai hirdetésekre.