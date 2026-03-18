Forradalmi áttörés: Ausztráliában rájöttek, mihez lehet kezdeni a földimogyoró héjával

A mogyoró héja aranyat ér, mégsem használja senki semmire: a legtöbb héjat egyszerűen elégetik vagy eltemetik, ami nemcsak környezetszennyező, hanem pazarló is, hiszen számtalan módon felhasználható lenne, ha valaki venné hozzá a fáradságot. Miután évente nagyjából tízmillió tonnányi keletkezik belőle, már évek óta kutatják, hogy mire lehetne használni: az eddigi megfejtések szerint alkalmas vízszűrésre, hidrogén, biodízel és bioetanol előállítására, kozmetikai termékekhez és építőanyagokhoz is, de az Új-Dél-Walesi egyetem egy friss kutatása szerint grafént is lehet készíteni belőle.

A grafént nem véletlenül nevezik csodaanyagnak: számtalan felhasználási területe lehet a gyémánt előállításától az orvostudományon át az adattárolásig, erős, könnyű és kiváló áram- és hővezető, az egyetlen hibája az, hogy viszonylag nehéz és költséges előállítani. Az ausztrál kutatók szerint viszont a mogyoróhéjból nemcsak olcsóbb és környezetkímélőbb grafént készíteni, mint a jelenlegi eljárásokkal, hanem még kiváló minőségű anyag is lesz belőle. Az eljáráshoz ráadásul vegyszerekre sincsen szükség, és még gyors is.

Mogyoróhéj, banánhéj, kávézacc

A mogyoróhéj azért alkalmas alapanyag a graféngyártáshoz, mert lignin található benne (a héj 36 százaléka ebből a természetes polimerből áll). Ahhoz, hogy grafént készíthessenek a ligninből, a kutatók először öt percre 500 fokosra melegítették a mogyoróhéjakat, majd néhány milliszekundumon keresztül 3000 fok feletti hőmérsékletnek tették ki őket, aminek következtében tiszta szénhez jutottak, amiből kiváló minőségű grafént hoztak létre.

Ez elméletben ugyan jól hangzik, de a kutatók szerint még 2-3 év szükséges a technika ipari felhasználásához, miközben lehet, hogy erre nem is a mogyoróhéj a legalkalmasabb alapanyag (a kísérletet vezető Guan Yeoh atomtudós szerint a csapata a mogyoróhéj mellett banánhéjjal és kávézaccal is kísérletezik). Annyi mindenesetre kiderült, hogy a jó minőségű grafén gazdaságos előállításához nincs szükség fosszilis anyagokra, alkalmas hozzá a szerves hulladék is, amennyiben megfelelő minőségű szenet lehet előállítani belőle.