48 órán át élt tüdő nélkül egy férfi, de túlélte

Egy 33 éves férfi példátlan esetet élt túl: 48 órán keresztül élt tüdő nélkül – derül ki a chicagói Északnyugati Egyetem friss tanulmányból. A páciensnél egy influenzából kiinduló súlyos fertőzés alakult ki, amely akut légzési distressz szindrómához (ARDS) és bakteriális tüdőgyulladáshoz vezetett, végül több szerv leállását okozva. Állapota kritikus volt: a kórházba érkezésekor leállt a szíve, és újra kellett éleszteni. Mivel a tüdeje visszafordíthatatlanul károsodott, az orvosok szerint az egyetlen esélyt a kétoldali tüdőátültetés jelentette.

Mivel a beteg nem volt elég stabil az azonnali transzplantációhoz, az egyetem orvosai rendkívüli lépésre szánták el magukat: teljesen eltávolították mindkét tüdejét, hogy megállítsák a fertőzés terjedését. Helyettük egy speciálisan kifejlesztett „mesterséges tüdő” rendszert alkalmaztak, amely képes volt oxigénnel ellátni a vért, eltávolítani a szén-dioxidot, és fenntartani a keringést. Ez a rendszer 48 órán át életben tartotta a beteget tüdő nélkül, miközben állapota stabilizálódott, a fertőzés visszaszorult, és más szervei is javulni kezdtek.

A férfi új (balra) és régi (jobbra) tüdeje Forrás: Northwestern Medicine

Két nappal később megfelelő donortüdő vált elérhetővé, és az orvosok sikeresen elvégezték a kétoldali tüdőátültetést. Több mint két évvel a beavatkozás után a férfi teljes, normális életet él, egészséges tüdőfunkcióval.

Az eltávolított tüdők vizsgálata kiterjedt, visszafordíthatatlan károsodást mutatott ki, ami molekuláris szinten is bizonyítja, hogy bizonyos súlyos ARDS-esetek nem gyógyíthatók, és csak transzplantációval menthetők meg. Bár az eljárás egyelőre csak specializált központokban érhető el, a kutatók szerint a jövőben életmentő megoldássá válhat a donorszervre váró, kritikus állapotú betegeknek.