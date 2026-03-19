A kannabisz hatóanyagai visszafordíthatják a világ leggyakoribb májbetegségét

A kannabiszban található egyes vegyületek képesek lehetnek visszafordítani a zsírmájbetegséget – derül ki a Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatóinak új tanulmányából. A vizsgálat szerint a kannabidiol (CBD) és a kannabigerol (CBG) javította a vércukorszint szabályozását, csökkentette a máj zsírtartalmát és a vérzsírszinteket elhízott egerekben, mindezt bódító hatás nélkül. A célzott betegség, a metabolikus diszfunkcióval társult zsírmáj (MASLD) a világ leggyakoribb krónikus májbetegsége, amely a felnőtt lakosság mintegy harmadát érinti.

A kísérlet során a magas zsírtartalmú étrenden tartott egerek napi injekció formájában kaptak CBD-t vagy CBG-t, és négy hét alatt részben helyreállt a májműködésük. A kutatók szerint a vegyületek nem a klasszikus kannabinoid receptorokon keresztül hatottak, hanem fokozták a foszfokreatin termelődését, amely kulcsszerepet játszik a sejtek energiaellátásában. Ez a folyamat javította a máj anyagcseréjét és segítette a zsírok lebontását. A két anyag közül a CBG bizonyult hatékonyabbnak: jelentősen csökkentette a testzsírt és a „rossz” koleszterinszintet, valamint növelte az inzulinérzékenységet.

A kutatók szerint az eredmények egy eddig ismeretlen biológiai mechanizmusra világítanak rá, és felvetik a nem pszichoaktív kannabiszvegyületek terápiás alkalmazásának lehetőségét. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények egyelőre csak állatkísérleteken alapulnak, és nem világos, hogy embereknél vagy szájon át szedhető CBD-készítmények esetében is hasonló hatás érhető-e el. Mivel a MASLD kezelésére jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer, a tanulmány rávilágít az új, hatékony terápiák iránti sürgető igényre.