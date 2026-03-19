Az ország szinte teljes kiszáradása kellett ahhoz, hogy az agrárkormányzat szóba álljon az évek óta paradigmaváltást sürgető vízválasztókkal

Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára is felszólalt a március 12-én a képviselői irodaházban rendezett Vízválasztó III. Konferencián, amelyen ökológusok, talajbiológusok, tájépítészek, vízépítő és környezetmérnökök, geográfusok, agrárközgazdászok és nem mellesleg gazdálkodók az éves GDP mintegy 3 százalékát felperzselő 2022-es rekordaszály után harmadik alkalommal vitatták meg a tájba integrált vízvisszatartási rendszer megvalósításának lehetőségeit.

A Magyarország totális kiszáradásával fenyegető polikrízisre tavaly tavasszal az aszály-veszélyhelyzet kihirdetésével és az aszályvédelmi operatív törzs felállításával reagáló Orbán-kormány mindeddig hivatalosan nem vett tudomást a valamennyi szakterület és tudományág eredményeit integráló Vízválasztó koncepcióról, illetve az azt már évekkel korábban kidolgozó szakmai és civil szervezetekről.

Pedig, mint megírtuk, a Zöld Gerilla Mozgalom kezdeményezésére 2022 szeptemberében összehívott első Vízválasztó konferenciát is az Agrárminisztérium kupolatermében tartották, a szervezők pedig azóta többször is keresték a kapcsolatot a tárcával és a kormányzattal, tavaly tavasszal már a miniszterelnöknek címzett nyílt levélben sürgetve a mielőbbi cselekvést.

Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a Vízválasztó III. Konferencián 2026. március 12-én Fotó: Vízválasztó III. Konferencia

Állami verzió