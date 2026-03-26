Genetikai teszttel zárják ki a transznemű sportolókat a női olimpiai versenyszámokból

Az olimpiai játékok női versenyszámain a 2028-as Los Angeles-i olimpiától kezdődően csak biológiai nők vehetnek részt, miután átestek egy egyszeri genetikai vizsgálaton – közölte csütörtökön a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a Reuters cikke szerint.

A NOB szerint minden sportolónak, aki női versenyszámokra kíván kvalifikálni az olimpián, át kell esnie egy SRY-génteszten annak megítéléséhez, hogy jogosult-e az indulásra. Az SRY-gén által kódolt Y-kromoszomális nemmeghatározó fehérje egy transzkripciós faktor, ami a here embrionális fejlődését váltja ki emberekben és más emlősökben.

„A tudományos bizonyítékok alapján a NOB azt az álláspontot képviseli, hogy az SRY gén jelenléte állandó az egész élet során, és nagy pontossággal jelzi, hogy az adott sportoló átment-e férfi nemi fejlődésen” – áll a NOB közleményében. Az új szabály alól ritka esetben kivételt képezhetnek a teljes androgén-inszenzitivitási szindrómával (CAIS) vagy szexuális fejlődési zavarokkal (DSD) diagnosztizált sportolók.

Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) vezetője Fotó: POOL FOR YOMIURI/The Yomiuri Shimbun via AFP

A NOB a női kategória védelméről szóló szabályozásával egységes, az elit női sportolókra vonatkozó szabályrendszert kíván létrehozni, miután az évek óta széttagolt szabályozás komoly vitákhoz vezetett.

A mostani döntésig transznemű sportolók is indulhattak az olimpián, ha erre saját szakszövetségük engedélyt adott. Nyíltan transznemű sportolóból eddig kevesen vettek részt a játékokon. Az első sportoló, aki a születéskor kijelölt nemétől eltérő kategóriában versenyzett, az új-zélandi Laurel Hubbard volt, a 2021-es tokiói olimpián.