Meddig mászkálnak a hangyák?

Valójában nem számít az, hogy a hangyák éppen hol vannak, csak az, hogy egymáshoz képest milyen pozícióban. Az oktaéderen csak három lehetőség van: vagy átellenesen helyezkednek el (A), vagy egymással szomszédos csúcsokon tartózkodnak (B), vagy egy helyen vannak, és akkor vége a folyamatnak (C). Kezdetben az A állapotból indulnak, és az a kérdés, hogy várható értékben hány lépés múlva kerülnek a C állapotba. Nézzük meg, hogy az A és a B állapotokból, amikből lehetséges a továbbmenetel, mekkora valószínűséggel milyen állapotba kerülnek!

Az A állapotból, mondjuk az ábra szerinti oktaéder tetejéről és aljáról, a következő lépésben mindenképpen az oktaéder vízszintesen felező négyzet egy-egy csúcsába jutnak a hangyák. Tegyük fel, hogy az egyik hangya picit előbb lép, akkor hozzá képest a másik 1/4 valószínűséggel lép ugyanoda (C), 1/2 valószínűséggel a két szomszéd csúcs közül az egyikre (B), és 1/4 valószínűséggel az átellenes csúcsba (A).

Ha a hangyák a B állapotban vannak, akkor mindkettő léphet négyfelé, összesen pedig 16 féle kombinációban léphetnek. Ha ezt a 16 lehetőséget végignézzük, akkor azt találjuk, hogy ezekből csak két eset az, amikor ugyanoda lépnek (C), mégpedig valamelyik közös háromszöglap harmadik csúcsába, és szintén két esetben lépnek átellenes csúcsokra (A), amikor szintén a közös háromszöglapok harmadik csúcsába lépnek, de nem ugyanoda, hanem az egyik az egyikre, a másik a másikra. A maradék 12 esetben szomszédos csúcsokra lépnek, tehát 1/8 eséllyel váltanak A vagy C állapotba, és 3/4 eséllyel B állapotba.

Mármost nézzük a várható lépésszámot. Mi az A állapotból keressük a várható lépésszámot, ezt nevezzük N A- nak, de nevezzük el a B állapotból várható lépésszámot is, mégpedig N B -nek. Mármost a kiszámolt átmeneti valószínűségek szerint felírhatjuk, hogy az A állapotra vonatkozóan:

N A = 1 + (1/2 )·N B + (1/4 )·N A ,

ahol az 1 azért áll ott, mert az A állapotból 1-et mindenképpen lépnünk kell még, a többi tag pedig leírja az első lépés után még hátralévő várható lépésszámot. Ugyanilyen összefüggést felírhatunk a B állapotra is:

N B = 1 + (3/4 )·N B + (1/8 )·N A .