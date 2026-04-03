Elvégezték a kulcsfontosságú manővert, úton a Holdhoz az Artemis–2 legénysége

Egy nappal a fellövés után útnak indult a Holdhoz az Artemis–2 legénysége. Az asztronauták magyar idő szerint péntek 01:49-kor gyújtották be az Orion űrhajó európai szervizmoduljának hajtóműveit, és végrehajtották az őket Föld körüli pályáról Hold felé juttató manővert.

A közel 6 percig tartó rakétamanőver (trans-lunar injection, TLI) végén az Integritynek elnevezett Orion vált fél évszázad után az első, legénységet szállító űrhajóvá, ami elhagyta a Föld körüli pályát.

„Sikeresen befejeződött az űrhajót Hold felé tartó pályára helyező rakétamanőver. Az Artemis–2 legénysége így már hivatalosan is a Hold felé tart. Amerika újra űrhajósokat küld a Holdhoz. Ezúttal minden korábbinál messzebbre” – írta az X-en Jared Isaacman, a NASA vezetője.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch amerikai és Jeremy Hansen kanadai űrhajósok így négy nap múlva, hétfőn érnek a Hold közelébe. Ez az első alkalom, hogy egy női, egy színesbőrű és egy nem amerikai űrhajós utazik a Holdhoz. Az Orion nem áll pályára a Hold körül, hanem 6-10 ezer kilométeres távolságban halad el az égitest túlsó oldalától, ami után a Hold gravitációja visszajuttatja a Föld közelébe.

Az Artemis–2 legénysége az Orion űrhajó fedélzetéről válaszol a riporterek kérdéseire Fotó: NASA

Az űrhajósok az első napjukat a világűrben az űrhajó rendszereinek tesztelésével, fényképek és videók készítésével, némi alvással, valamint az Orion űrhajó vécéjének megjavításával töltötték.

Ahogy az indítás után közzétett összefoglalónkban írtuk, az Artemis–2 tesztrepülés célja a 2028-ra kitűzött újbóli amerikai holdraszállás előkészítése. Ha a 10 napos út során az Orion jól vizsgázik és az űrhajósok biztonságosan hazatérnek, az jelentős lökést ad majd az amerikai holdprogramnak, de nem oldja meg a NASA előtt álló legnagyobb kihívást, egy repülésre kész holdkomp hiányát, aminek megépítéséért a SpaceX és a Blue Origin űrvállalatok versengenek egymással.