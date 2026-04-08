Trump a Holdat megkerülő űrhajósoknak: Megmentettem a NASA-t

Miután a NASA Artemis–2 küldetésének legénysége hétfőről keddre virradóan sikeresen megkerülte a Holdat, megdöntve a Földtől valaha legtávolabbra jutó emberek több mint 50 éves rekordját, az Orion fedélzetén felsorakozott a négy űrhajós, hogy egy különleges hívást fogadjon: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke köszöntötte a legénység három amerikai és egy kanadai tagját. A 12 perces beszélgetést a kínos csendek mellett a szokásos trumpizmusok jellemezték: az elnök egy ponton Wayne Gretzky kanadai hokissal való barátságáról kezdett beszélni, majd pedig a világ legszexibb országának nevezte az USA-t.

Az igazán meredek állítások azonban akkor következtek, amikor Trump azt mondta, hogy első elnöki ciklusa alatt gyakorlatilag megmentette a NASA-t, azt sugallva, hogy 2017-ben azzal a választással szembesült, hogy újjáélesztik vagy bezárják az űrügynökséget. „Nem sokat hezitáltam. Ráköltöttük, amit rá kellett költeni” – mondta.

Arról nem beszélt az elnök, hogy mi történt a NASA-val a második elnöki ciklusa alatt. 2025 márciusában a kormányzati ügynökségek hatékonyságának javítását célzó intézkedések áldozata lett az űrhivatal is, ami több tudományos részleg bezárásával járt, majd a kormány azóta többször is megpróbálta csökkenteni a NASA költségvetését. Tavaly 24 százalékos csökkentést javasoltak, amit a Kongresszus elutasított, és végül közel teljes, 24,4 milliárd dolláros költségvetést fogadott el, de Trump nemrég – közvetlenül az Artemis–2 indítása után – újabb, 23 százalékos csökkentést javasolt 2027-re. Ez nemcsak demokrata politikusokban keltett aggodalmat, hanem szakértők is kifejezték, hogy milyen rossz hatással lehet ez a tudományos programok jövőjére.

Mindezek ellenére a hívás során Donald Trump méltatta az Artemis–2 legénységét, akik szerinte az egész világot inspirálják, illetve a NASA új vezetőjének, a milliárdos üzletember Jared Isaacmannek is kijárt a dicséret az elnöktől. Trump szerint az Egyesült Államoknak továbbra is vezető szerepet kell betöltenie az űrkutatásban, példaként említve a tervezett holdbázist és a jövőbeli Mars-missziókat.

Az űrhajósok végig diplomatikusan reagáltak, köszönetet mondtak, és kiemelték a nemzetközi együttműködés fontosságát, különösen az Egyesült Államok és Kanada között. Az Artemis–2 küldetés várhatóan péntekről szombatra virradóan a Csendes-óceánban történő landolással zárul.

